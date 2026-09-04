Craftopia 1.0-release verschijnt ergens in 2027

Je zou het bijna vergeten, maar Pocketpair had eerst een andere game in ontwikkeling, voordat Palworld opblies en de survivalgame-wereld overnam. Craftopia nadert de 1.0-release.

Dit laat de onafhankelijke ontwikkelaar weten via diverse kanalen. Craftopia werd oorspronkelijk in 2020 uitgebracht en de game lanceerde met de kenmerkende, absurde gameplay-mechanics die je wel vaker treft in het werk van Pocketpair. Met een unieke mix van jagen, het onderhouden van landbouw, hack-and-slash, bouwen, automatisering en meer was het duidelijk een passieproject, maar misschien wel eentje met te weinig directie. De ontwikkeling van deze titel heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen, nadat Palworld uitgroeide tot een wereldwijde hit. Pocketpair beschouwt de 1.0-release dan vooral als een kans om de boel te stabiliseren en op te schonen, in plaats van extra veel content toe te voegen. Deze launch gaat plaatsvinden in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S. De Xbox One-versie is geannuleerd.

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Craftopia is nu beschikbaar via Steam Early Access en XBOX Game Preview.