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Craftopia 1.0-release verschijnt ergens in 2027

Door Bram Noteboom
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Je zou het bijna vergeten, maar Pocketpair had eerst een andere game in ontwikkeling, voordat Palworld opblies en de survivalgame-wereld overnam. Craftopia nadert de 1.0-release.

Dit laat de onafhankelijke ontwikkelaar weten via diverse kanalen. Craftopia werd oorspronkelijk in 2020 uitgebracht en de game lanceerde met de kenmerkende, absurde gameplay-mechanics die je wel vaker treft in het werk van Pocketpair. Met een unieke mix van jagen, het onderhouden van landbouw, hack-and-slash, bouwen, automatisering en meer was het duidelijk een passieproject, maar misschien wel eentje met te weinig directie. De ontwikkeling van deze titel heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen, nadat Palworld uitgroeide tot een wereldwijde hit. Pocketpair beschouwt de 1.0-release dan vooral als een kans om de boel te stabiliseren en op te schonen, in plaats van extra veel content toe te voegen. Deze launch gaat plaatsvinden in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S. De Xbox One-versie is geannuleerd.

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Craftopia is nu beschikbaar via Steam Early Access en XBOX Game Preview.

Bron: Pocketpair
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5418 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Craftopia
Craftopia

Ontwikkelaar

POCKET PAIR, Inc.

Uitgever

POCKET PAIR, Inc.

Release

4 september 2020

Platforms

PC
XBS
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