CRPG Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers aangekondigd

Vampire: The Masquerade keert wederom terug in een compleet ander genre. Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers is namelijk een typische verhaalgedreven CRPG. De game doet qua gameplay sterk denken aan Disco Elysium.

Bouw je eigen Kindred en betreed de World of Darkness in Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers. In deze classic RPG (CRPG) beleven we de wereld van Vampire: The Masquerade vanuit een top-down-perspectief, waarin we een compleet nieuw verhaal ervaren. Het doel is om via een flink aantal dialogen in-game aanwijzingen op te sporen en zo een groot mysterie stukje bij beetje te ontrafelen.

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Helaas kent Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers nog geen releasedatum. De game is nu te wishlisten op Steam.