Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

CRPG Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers aangekondigd

Door Rudy Wijnberg

Vampire: The Masquerade keert wederom terug in een compleet ander genre. Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers is namelijk een typische verhaalgedreven CRPG. De game doet qua gameplay sterk denken aan Disco Elysium.

Bouw je eigen Kindred en betreed de World of Darkness in Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers. In deze classic RPG (CRPG) beleven we de wereld van Vampire: The Masquerade vanuit een top-down-perspectief, waarin we een compleet nieuw verhaal ervaren. Het doel is om via een flink aantal dialogen in-game aanwijzingen op te sporen en zo een groot mysterie stukje bij beetje te ontrafelen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Helaas kent Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers nog geen releasedatum. De game is nu te wishlisten op Steam.

Bron: Kwalee Gaming
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers
Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers

Ontwikkelaar

Flyos

Uitgever

Kwalee

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 15:14

Artikel mist de video. Dacht eerst even dat de game was aangekondigd zonder een trailer, maar kon het wel gewoon vinden op youtube.

Wereld van Vampire The Masquerade is super interessant, dus denk dat ik deze wel ga checken!

0
Avatar ghost
ghost
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 11:39

Ik dacht eerst aan The Crow daarna vreemd genoeg aan Diablo.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord