CRPG Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers aangekondigd
Vampire: The Masquerade keert wederom terug in een compleet ander genre. Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers is namelijk een typische verhaalgedreven CRPG. De game doet qua gameplay sterk denken aan Disco Elysium.
Bouw je eigen Kindred en betreed de World of Darkness in Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers. In deze classic RPG (CRPG) beleven we de wereld van Vampire: The Masquerade vanuit een top-down-perspectief, waarin we een compleet nieuw verhaal ervaren. Het doel is om via een flink aantal dialogen in-game aanwijzingen op te sporen en zo een groot mysterie stukje bij beetje te ontrafelen.
Helaas kent Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers nog geen releasedatum. De game is nu te wishlisten op Steam.
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Artikel mist de video. Dacht eerst even dat de game was aangekondigd zonder een trailer, maar kon het wel gewoon vinden op youtube.
Wereld van Vampire The Masquerade is super interessant, dus denk dat ik deze wel ga checken!
Ik dacht eerst aan The Crow daarna vreemd genoeg aan Diablo.