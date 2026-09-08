Cultklassieker Happy Wheels onderweg naar Steam
De cultklassieker Happy Wheels baant zich een weg naar Steam. Dit laat eenmansontwikkelaar Jim Bonacci weten via het platform van Valve.
Het is als de dag van gisteren: PewDiePie op je beeldscherm tijdens een van de vele YouTube Let's Play-video's. De games op het programma? Een hoop, maar eentje daarvan is het bloederige Happy Wheels. In deze actiegame krijg je de nobele taak om parcours af te leggen met een van de vele personages. De uitdaging hierin is vooral al je ledematen intact houden, want Happy Wheels hanteert een op fysica gebaseerd systeem, dus alle scherpe, harde objecten kunnen de nodige schade aanrichten. Spelers krijgen daarnaast toegang tot een uitgebreide Level Editor. Dit zorgde er destijds al voor dat Happy Wheels uitgroeide tot een succes, want de game had een behoorlijke line-up aan user generated content om aan te bieden.
Happy Wheels is vanaf 21 september 2026 beschikbaar via Steam.
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Zo ja dit is wel een throw back hahaha, nooit een echte fan of Pewdiepie kijker geweest maar keek wel soms zijn Happy Wheels video's en ja, hahah mooie game. Speelde het zelf ook al als uhm... 12 jarig kut joch hahahah. De harde gitaren als je dan je geluid nog hard had aanstaan op je speakers schrok je daar altijd n beetje van hahah en dan die parcours afleggen, zowel de gene die gemaakt zijn door de devs zelf en de gene van de spelers kwamen, lekker zo wild mogelijk over die banen racen maar het toch proberen te overleven. De grasmaaier hakselaar allemaal die personages versnipperen hahahah de dikke vrouw op de scootmobiel, die man op zijn fiets en jet pack meneer. Was altijd lache en wild.