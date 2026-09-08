Cultklassieker Happy Wheels onderweg naar Steam

De cultklassieker Happy Wheels baant zich een weg naar Steam. Dit laat eenmansontwikkelaar Jim Bonacci weten via het platform van Valve.

Het is als de dag van gisteren: PewDiePie op je beeldscherm tijdens een van de vele YouTube Let's Play-video's. De games op het programma? Een hoop, maar eentje daarvan is het bloederige Happy Wheels. In deze actiegame krijg je de nobele taak om parcours af te leggen met een van de vele personages. De uitdaging hierin is vooral al je ledematen intact houden, want Happy Wheels hanteert een op fysica gebaseerd systeem, dus alle scherpe, harde objecten kunnen de nodige schade aanrichten. Spelers krijgen daarnaast toegang tot een uitgebreide Level Editor. Dit zorgde er destijds al voor dat Happy Wheels uitgroeide tot een succes, want de game had een behoorlijke line-up aan user generated content om aan te bieden.

Happy Wheels is vanaf 21 september 2026 beschikbaar via Steam.