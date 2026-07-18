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DayZ Badlands komt in oktober 2026 te verschijnen

Door Bram Noteboom
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Tijdens de Convergence Showcase heeft ontwikkelaar Bohemia Interactive onthuld wanneer de grootste DLC voor DayZ tot nu toe komt te verschijnen.

DayZ kwam oorspronkelijk in 2018 te verschijnen en groeide uit tot een hit in het survival-genre. Het gaat om een bikkelharde ervaring, waarin spelers een grote map moeten zien te doorkruisen, terwijl ze rekening dienen te houden met zombies en (nog gevaarlijker) andere spelers. De Badlands-uitbreiding brengt spelers naar een nieuw gebied; 267 vierkante kilometer aan uitgestrekte woestenij in Nasdara. De temperaturen lopen hoog op en zorgen voor een extra uitdaging in de survival-gameplay-loop. Verder biedt de expansie een nieuwe feature aan: rebuilding. Je vindt genoeg vervallen huizen, maar je krijgt dus de kans om deze te verstevigen en te labelen als échte basissen.

Om de aankomende DLC te vieren, krijgen spelers nu al nieuwe content cadeau. DayZ 1.29 Road to Badlands is nu gratis te downloaden en dient als een voorproefje voor wat er gaat komen.

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DayZ is nu beschikbaar voor de pc en consoles.

Bron: Bohemia Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5165 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot DayZ
DayZ

Ontwikkelaar

Bohemia Interactive

Uitgever

Bohemia Interactive

Release

2018

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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