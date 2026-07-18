DayZ Badlands komt in oktober 2026 te verschijnen
Tijdens de Convergence Showcase heeft ontwikkelaar Bohemia Interactive onthuld wanneer de grootste DLC voor DayZ tot nu toe komt te verschijnen.
DayZ kwam oorspronkelijk in 2018 te verschijnen en groeide uit tot een hit in het survival-genre. Het gaat om een bikkelharde ervaring, waarin spelers een grote map moeten zien te doorkruisen, terwijl ze rekening dienen te houden met zombies en (nog gevaarlijker) andere spelers. De Badlands-uitbreiding brengt spelers naar een nieuw gebied; 267 vierkante kilometer aan uitgestrekte woestenij in Nasdara. De temperaturen lopen hoog op en zorgen voor een extra uitdaging in de survival-gameplay-loop. Verder biedt de expansie een nieuwe feature aan: rebuilding. Je vindt genoeg vervallen huizen, maar je krijgt dus de kans om deze te verstevigen en te labelen als échte basissen.
Om de aankomende DLC te vieren, krijgen spelers nu al nieuwe content cadeau. DayZ 1.29 Road to Badlands is nu gratis te downloaden en dient als een voorproefje voor wat er gaat komen.
DayZ is nu beschikbaar voor de pc en consoles.
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