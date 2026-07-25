DC's Lanterns verschijnt 16 augustus op HBO Max

DC en HBO Max hebben bijzonder lang weten stil te houden dat er een nieuwe serie over Green Lantern verschijnt. Lanterns verschijnt op 16 augustus exclusief op HBO Max.

In Lanterns volgen we veteraan Hal Jordan en rekruut John Stewart in hun zoektocht naar de Manhunters. Dit robotische ras is initieel gecreëerd door de Guardians of the Universe als een soort intergalactische politiebrigade. Niet geheel zonder gevolgen, want de Manhunters zijn levensgevaarlijk. Niet alleen door hun kracht, maar ook door hun vermogen om in alles en iedereen te transformeren.

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Hal Jordan, gespeeld door Kyle Chandler (Argo, King Kong, Friday Night Lights), neemt rekruut John Stewart, gespeeld door Aaron Pierre (The Morning Show, Mufasa: The Lion King), onder zijn vleugel om hem de kneepjes van het vak te leren. Tevens zien we Nathan Fillion (The Rookie, Firefly, Destiny 2) wederom terugkeren als Guy Gardner, de Lantern met het bloempotkapsel uit Superman (2025).

Lanterns verschijnt op 16 augustus 2026 exclusief op HBO Max. De serie kent een wekelijkse releasecyclus waarbij de laatste aflevering (aflevering 8) op 4 oktober 2026 verschijnt. Gaan jullie Lanterns kijken? Laat het weten in de comments!