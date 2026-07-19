Inmiddels weten we al dat er gewerkt wordt aan een Call of Duty-film, want elke grote gaming franchise heeft vandaag de dag een filmadaptatie nodig. Over de film zelf is nog niet heel veel geweten, maar de regisseur heeft nu wel al een klein tipje van de sluier gelicht.

Waarover gaat de Call of Duty-film?

Vanop Fanatics Fest heeft regisseur Peter Berg laten weten dat de film zich zal afspelen in het Modern Warfare-universum van de franchise. Dat wil zeggen dat de film waarschijnlijk kiest voor een 'gegronde' militaire ervaring en dus niet voor het meer experimentele Black Ops-universum. We zullen even moeten afwachten om te zien of dit de juiste beslissing is geweest.

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De Call of Duty-film staat nog steeds op de planning voor 30 juni 2028.