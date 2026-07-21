De nieuwe The Witcher III-uitbreiding duikt op tijdens Gamescom ONL
Alhoewel The Witcher III inmiddels al meer dan een decennium oud is, verraste ontwikkelaar CD Projekt RED vriend en vijand door eerder dit jaar een nieuwe uitbreiding aan te kondigen. We krijgen spoedig meer info hierover!
Maak binnenkort kennis met The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past
Bij de aankondiging van 'Songs of the Past' kregen we enkel de titel van de uitbreiding en een bijhorend prentje. Best leuk allemaal, maar daar zijn we natuurlijk niet zo heel veel mee. Wanneer krijgen we (gameplay)beelden te zien en wanneer zal deze uitbreiding dan verschijnen? Wel, later deze zomer wordt Songs of the Past officieel uit de doeken gedaan! Niemand minder dan Geoff Keighley heeft laten weten dat we de eerste beelden van de uitbreiding te zien zullen krijgen tijdens Gamescom Opening Night Live op 25 augustus.
The Witcher III: Wild Hunt is te spelen op alle moderne platformen en is zeker een aanrader.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Super veel zin in. The witcher 3 is voor mij 1 van de beste games ooit gemaakt. De laatste keer gespeeld op Death March mode. In het begon was dat pittig maar daarna prima te doen en de mooiste ervaring.
Wel erg zin in deze DLC, the Witcher 3 meerdere keren uitgespeeld.
Whoop whoop. 100% dat ik de 25e naar de show van sjef ga kijken.