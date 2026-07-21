Alhoewel The Witcher III inmiddels al meer dan een decennium oud is, verraste ontwikkelaar CD Projekt RED vriend en vijand door eerder dit jaar een nieuwe uitbreiding aan te kondigen. We krijgen spoedig meer info hierover!

Maak binnenkort kennis met The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past

Bij de aankondiging van 'Songs of the Past' kregen we enkel de titel van de uitbreiding en een bijhorend prentje. Best leuk allemaal, maar daar zijn we natuurlijk niet zo heel veel mee. Wanneer krijgen we (gameplay)beelden te zien en wanneer zal deze uitbreiding dan verschijnen? Wel, later deze zomer wordt Songs of the Past officieel uit de doeken gedaan! Niemand minder dan Geoff Keighley heeft laten weten dat we de eerste beelden van de uitbreiding te zien zullen krijgen tijdens Gamescom Opening Night Live op 25 augustus.

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The Witcher III: Wild Hunt is te spelen op alle moderne platformen en is zeker een aanrader.