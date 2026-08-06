Devolver Digital wil weer privébedrijf worden

Devolver Digital wil later dit jaar weer een privébedrijf worden. De indie-uitgever heeft investeerders laten weten dat het van plan is om van de Britse AIM-beurs te vertrekken.

Aandeelhouders stemmen op 8 september tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering over het voorstel. Als zij akkoord gaan, wordt Devolver vanaf 16 september niet langer publiek verhandeld. Devolver ging in november 2021 naar de beurs met een waardering van 694,6 miljoen pond, omgerekend ongeveer 823 miljoen euro. Sindsdien is de markt voor games flink veranderd. Volgens het bestuur heeft het bedrijf moeite gehad om groei te blijven leveren die past bij de verwachtingen van de beurs, zeker binnen de lastige omstandigheden in de gamesector.

Daar komt bij dat Devolver vindt dat de huidige aandelenkoers geen goede afspiegeling is van de echte waarde van het bedrijf. Sinds de beursgang is de koers met ruim 96 procent gedaald. De marktwaarde ligt daardoor nu rond de 34,64 miljoen pond, oftewel ongeveer 40 miljoen euro. Dat is toch een vrij pijnlijke speedrun, alleen dan eentje die je liever niet op je investeerderspresentatie zet. Een vertrek van de beurs moet Devolver ook geld besparen. Het bedrijf schat dat een privatisering jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen dollar kan schelen. Volgens een woordvoerder geeft de stap het team bovendien meer ruimte om zich te richten op de lange termijn, in plaats van op de verplichtingen en verwachtingen van de publieke markt.

Devolver benadrukt dat het voorstel volgens het bestuur in het belang is van het bedrijf, de werknemers, partners en aandeelhouders. Of de uitgever daadwerkelijk van de beurs verdwijnt, hangt nu af van de stemming in september.