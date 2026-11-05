EA brengt 25 pc-klassiekers naar Steam

Als je met weemoed terugkijkt naar die goede oude tijd waarin pc-games van weleer werden uitgebracht, dan heeft EA nu goed nieuws voor je. De uitgever brengt niet één, niet twee, maar maar liefst vijfentwintig pc-klassiekers naar Steam om de melancholische gevoelens van je de kop in te drukken.

Een aantal van de games die worden teruggebracht komen in de vorm van een Anniversary Edition. Zo wordt het dertigjarige bestaan van Road Rash gevierd met een dergelijke editie en krijgen zes titels uit de Wing Commander-serie diezelfde behandeling. Daarnaast brengt EA nog achttien andere klassiekers voor het eerst naar Steam, waaronder Privateer, Crusader en Theme Hospital. De Anniversary Editions beschikking nog steeds over de originele uitstraling, maar zijn wel voorzien van de nodige quality-of-life updates zodat ze vandaag de dag goed spelen.

Deze edities vloeien voort uit de wil van EA om oude klassiekers nieuw leven in te blazen. Dit begon met de ontdekking van een opslagruimte vol met Betacam-, VHS- en D1-banden die allemaal stuk voor stuk gedigitaliseerd werden. Tijdens dit proces werden de Master FMV-sequences teruggevonden. Vervolgens zijn de beelden met de nodige precisie opnieuw gemonteerd en hierdoor zijn meer dan 1.500 cinematics in ere hersteld. De prijzen van de Anniversary Editions is 9,99 per stuk en voor de overige games geldt een prijs van 4,99 per stuk. Hieronder zie je de complete lijst.

Titel Prijs Road Rash: 30th Anniversary Edition 9,99 euro Wing Commander: 35th Anniversary Edition 9,99 euro Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition 9,99 euro Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition 9,99 euro Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition 9,99 euro Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition 9,99 euro Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition 9,99 euro Wing Commander: Privateer 4,99 euro Wing Commander: Academy 4,99 euro Wing Commander: Armada 4,99 euro Strike Commander 4,99 euro Theme Hospital 4,99 euro Crusader: No Remorse 4,99 euro Crusader: No Regret 4,99 euro Ultima I: The First Age of Darkness 4,99 euro Ultima II: The Revenge of the Enchantress 4,99 euro Ultima III: Exodus 4,99 euro Ultima IV: Quest of the Avatar 4,99 euro Ultima V: Warriors of Destiny 4,99 euro Ultima VI: The False Prophet 4,99 euro Ultima VII: The Complete Edition 4,99 euro Ultima VIII: Gold Edition 4,99 euro Ultima IX: Ascension 4,99 euro Ultima Underworld I 4,99 euro Ultima Underworld II 4,99 euro

Een mooie manier van EA om games uit het verleden weer naar het heden te brengen. Zitten er games bij die jij vroeger hebt gespeeld?