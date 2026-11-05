Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

EA brengt 25 pc-klassiekers naar Steam

Door Patrick Lamers
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Als je met weemoed terugkijkt naar die goede oude tijd waarin pc-games van weleer werden uitgebracht, dan heeft EA nu goed nieuws voor je. De uitgever brengt niet één, niet twee, maar maar liefst vijfentwintig pc-klassiekers naar Steam om de melancholische gevoelens van je de kop in te drukken.

Een aantal van de games die worden teruggebracht komen in de vorm van een Anniversary Edition. Zo wordt het dertigjarige bestaan van Road Rash gevierd met een dergelijke editie en krijgen zes titels uit de Wing Commander-serie diezelfde behandeling. Daarnaast brengt EA nog achttien andere klassiekers voor het eerst naar Steam, waaronder Privateer, Crusader en Theme Hospital. De Anniversary Editions beschikking nog steeds over de originele uitstraling, maar zijn wel voorzien van de nodige quality-of-life updates zodat ze vandaag de dag goed spelen.

EA Ultima Wing Commander 1
EA Ultima Wing Commander 2

Deze edities vloeien voort uit de wil van EA om oude klassiekers nieuw leven in te blazen. Dit begon met de ontdekking van een opslagruimte vol met Betacam-, VHS- en D1-banden die allemaal stuk voor stuk gedigitaliseerd werden. Tijdens dit proces werden de Master FMV-sequences teruggevonden. Vervolgens zijn de beelden met de nodige precisie opnieuw gemonteerd en hierdoor zijn meer dan 1.500 cinematics in ere hersteld. De prijzen van de Anniversary Editions is 9,99 per stuk en voor de overige games geldt een prijs van 4,99 per stuk. Hieronder zie je de complete lijst.

TitelPrijs
Road Rash: 30th Anniversary Edition9,99 euro
Wing Commander: 35th Anniversary Edition9,99 euro
Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition9,99 euro
Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition9,99 euro
Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition9,99 euro
Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition9,99 euro
Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition9,99 euro
Wing Commander: Privateer4,99 euro
Wing Commander: Academy4,99 euro
Wing Commander: Armada4,99 euro
Strike Commander4,99 euro
Theme Hospital4,99 euro
Crusader: No Remorse4,99 euro
Crusader: No Regret4,99 euro
Ultima I: The First Age of Darkness4,99 euro
Ultima II: The Revenge of the Enchantress4,99 euro
Ultima III: Exodus4,99 euro
Ultima IV: Quest of the Avatar4,99 euro
Ultima V: Warriors of Destiny4,99 euro
Ultima VI: The False Prophet4,99 euro
Ultima VII: The Complete Edition4,99 euro
Ultima VIII: Gold Edition4,99 euro
Ultima IX: Ascension4,99 euro
Ultima Underworld I4,99 euro
Ultima Underworld II4,99 euro

Een mooie manier van EA om games uit het verleden weer naar het heden te brengen. Zitten er games bij die jij vroeger hebt gespeeld?

Bron: Electronic Arts
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3089 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Theme Hospital en Road Rash waren leuk, maar geen behoefte aan dit nu nog eventueel te spelen.

0
Avatar JustB
JustB
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Road Rash speel ik heel soms nog wel eens. Echt een toffe game!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord