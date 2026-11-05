EA brengt 25 pc-klassiekers naar Steam
Als je met weemoed terugkijkt naar die goede oude tijd waarin pc-games van weleer werden uitgebracht, dan heeft EA nu goed nieuws voor je. De uitgever brengt niet één, niet twee, maar maar liefst vijfentwintig pc-klassiekers naar Steam om de melancholische gevoelens van je de kop in te drukken.
Een aantal van de games die worden teruggebracht komen in de vorm van een Anniversary Edition. Zo wordt het dertigjarige bestaan van Road Rash gevierd met een dergelijke editie en krijgen zes titels uit de Wing Commander-serie diezelfde behandeling. Daarnaast brengt EA nog achttien andere klassiekers voor het eerst naar Steam, waaronder Privateer, Crusader en Theme Hospital. De Anniversary Editions beschikking nog steeds over de originele uitstraling, maar zijn wel voorzien van de nodige quality-of-life updates zodat ze vandaag de dag goed spelen.
Deze edities vloeien voort uit de wil van EA om oude klassiekers nieuw leven in te blazen. Dit begon met de ontdekking van een opslagruimte vol met Betacam-, VHS- en D1-banden die allemaal stuk voor stuk gedigitaliseerd werden. Tijdens dit proces werden de Master FMV-sequences teruggevonden. Vervolgens zijn de beelden met de nodige precisie opnieuw gemonteerd en hierdoor zijn meer dan 1.500 cinematics in ere hersteld. De prijzen van de Anniversary Editions is 9,99 per stuk en voor de overige games geldt een prijs van 4,99 per stuk. Hieronder zie je de complete lijst.
|Titel
|Prijs
|Road Rash: 30th Anniversary Edition
|9,99 euro
|Wing Commander: 35th Anniversary Edition
|9,99 euro
|Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition
|9,99 euro
|Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition
|9,99 euro
|Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition
|9,99 euro
|Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition
|9,99 euro
|Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition
|9,99 euro
|Wing Commander: Privateer
|4,99 euro
|Wing Commander: Academy
|4,99 euro
|Wing Commander: Armada
|4,99 euro
|Strike Commander
|4,99 euro
|Theme Hospital
|4,99 euro
|Crusader: No Remorse
|4,99 euro
|Crusader: No Regret
|4,99 euro
|Ultima I: The First Age of Darkness
|4,99 euro
|Ultima II: The Revenge of the Enchantress
|4,99 euro
|Ultima III: Exodus
|4,99 euro
|Ultima IV: Quest of the Avatar
|4,99 euro
|Ultima V: Warriors of Destiny
|4,99 euro
|Ultima VI: The False Prophet
|4,99 euro
|Ultima VII: The Complete Edition
|4,99 euro
|Ultima VIII: Gold Edition
|4,99 euro
|Ultima IX: Ascension
|4,99 euro
|Ultima Underworld I
|4,99 euro
|Ultima Underworld II
|4,99 euro
Een mooie manier van EA om games uit het verleden weer naar het heden te brengen. Zitten er games bij die jij vroeger hebt gespeeld?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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