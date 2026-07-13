EA verwijdert enkele microtransacties in College Football 27
EA Sports heeft de microtransacties in de modi 'Dynasty' en 'Road to Glory' van College Football 27 verwijderd. Dit laat men weten via social media.
Waarom? Nou, de reden is vrij recht door zee. De ontwikkelaar kreeg te maken met hevige backlash vanuit de loyale achterban. Nadat de spelers dreigden met een grootschalige boycot, is Electronic Arts teruggekomen op de beslissing om microtransacties in de singleplayer-modi van de sportgame te verwerken. In een post via X (Twitter) laat men weten dat de intentie was om spelers meer diepgang te bieden in de progressiesystemen, maar ze 'waren niet van waarde hoe men het voor ogen zag'. Daarnaast geeft EA Sports wel een kanttekening mee dat spelers met 'College Point balances' deze niet meer kunnen inzetten in zowel 'Dynasty' als 'Road to Glory'.
EA Sports College Football 27 is nu beschikbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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The Rock vindt dat deze microtransacties aan de maandelijkse studiefinanciering gekoppeld zouden moeten worden, en alleen daarmee betaald mogen worden 🤑