Eerste expansion Civilization VII: Earthrise draait om het heelal

Richt je blik op de hemel. Sid Meier's Civilization VII: Earthrise daalt namelijk spoedig op ons neer. De eerste grootschalige uitbreiding voor de turn-based strategygame draait volledig om de hemel, waardoor we wederom mee kunnen doen aan de spacerace!

Van nederige sterrenkijkers tot pioniers in de ruimtevaart. Civ VII: Earthrise introduceert met zijn eerste grote uitbreiding een complete discipline waarin de ruimte centraal staat. Dankzij de uitbreiding kunnen we bijvoorbeeld in de Age of Discovery hemellichamen in kaart brengen voor strategische doeleinden. In de latere ages kunnen we natuurlijk toewerken naar daadwerkelijke ruimtevaart, waarbij de pioniers manen en planeten kunnen verkennen om zo nieuwe materialen en grondstoffen te ontdekken. Deze grondstoffen kunnen je bevolking zomaar eens redden in het geval van natuurrampen, wat logischerwijs een groot voordeel oplevert ten opzichte van de concurrentie.

Civilization VII: Earthrise is de eerste grootschalige DLC voor Sid Meier's Civilization VII. Deze DLC is dan ook betaald en vereist de basegame om te kunnen spelen. Een releasedatum is helaas vooralsnog onbekend.