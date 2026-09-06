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Eerste expansion Civilization VII: Earthrise draait om het heelal

Door Rudy Wijnberg
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Richt je blik op de hemel. Sid Meier's Civilization VII: Earthrise daalt namelijk spoedig op ons neer. De eerste grootschalige uitbreiding voor de turn-based strategygame draait volledig om de hemel, waardoor we wederom mee kunnen doen aan de spacerace!

Van nederige sterrenkijkers tot pioniers in de ruimtevaart. Civ VII: Earthrise introduceert met zijn eerste grote uitbreiding een complete discipline waarin de ruimte centraal staat. Dankzij de uitbreiding kunnen we bijvoorbeeld in de Age of Discovery hemellichamen in kaart brengen voor strategische doeleinden. In de latere ages kunnen we natuurlijk toewerken naar daadwerkelijke ruimtevaart, waarbij de pioniers manen en planeten kunnen verkennen om zo nieuwe materialen en grondstoffen te ontdekken. Deze grondstoffen kunnen je bevolking zomaar eens redden in het geval van natuurrampen, wat logischerwijs een groot voordeel oplevert ten opzichte van de concurrentie.

Sid Meiers Civilization VII Earthrise

Civilization VII: Earthrise is de eerste grootschalige DLC voor Sid Meier's Civilization VII. Deze DLC is dan ook betaald en vereist de basegame om te kunnen spelen. Een releasedatum is helaas vooralsnog onbekend.

Bron: Steam
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2527 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Sid Meier's Civilization VII
Sid Meier's Civilization VII

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Firaxis Games

Uitgever

2K Games

Release

11 februari 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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