Eerste expansion Civilization VII: Earthrise draait om het heelal
Richt je blik op de hemel. Sid Meier's Civilization VII: Earthrise daalt namelijk spoedig op ons neer. De eerste grootschalige uitbreiding voor de turn-based strategygame draait volledig om de hemel, waardoor we wederom mee kunnen doen aan de spacerace!
Van nederige sterrenkijkers tot pioniers in de ruimtevaart. Civ VII: Earthrise introduceert met zijn eerste grote uitbreiding een complete discipline waarin de ruimte centraal staat. Dankzij de uitbreiding kunnen we bijvoorbeeld in de Age of Discovery hemellichamen in kaart brengen voor strategische doeleinden. In de latere ages kunnen we natuurlijk toewerken naar daadwerkelijke ruimtevaart, waarbij de pioniers manen en planeten kunnen verkennen om zo nieuwe materialen en grondstoffen te ontdekken. Deze grondstoffen kunnen je bevolking zomaar eens redden in het geval van natuurrampen, wat logischerwijs een groot voordeel oplevert ten opzichte van de concurrentie.
Civilization VII: Earthrise is de eerste grootschalige DLC voor Sid Meier's Civilization VII. Deze DLC is dan ook betaald en vereist de basegame om te kunnen spelen. Een releasedatum is helaas vooralsnog onbekend.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Civilization VII krijgt volgende week hotseat multiplayer
Civilization VII kende een valse start, maar de game wordt actief ondersteund met updates. Volgende week krijgt de game nog meer verbeteringen!0 reacties
-
Trailer
Gratis update Civilization VII - Test of Time verschijnt op 19 mei
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time verschijnt op 19 mei als een gratis update voor de game. De update bevat reworks, een map, een leider en meer.3 reacties
-
Nieuws
Nieuwe Civilization VII 1.2.0-update is in aantocht
Er komt een nieuwe update uit voor Civilization VII! Zo worden er onder andere nieuwe grondstoffen, multiplayerteams en quality-of-life tweaks toegevoegd.0 reacties
-
WinactiesWinactie afgelopen
Win de game Civilization VII op een platform naar keuze
Hoera! Gameliner is 20 jaar en jij kunt deze maand ontzettend veel toffe goodies en games winnen. Doe mee en maak kans op de game Sid Meier's...0 reacties