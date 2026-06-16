Civilization VII krijgt volgende week hotseat multiplayer

Civilization VII is bezig met een heuse comeback: de game kreeg indertijd gemengde reacties, maar ontwikkelaar Firaxis is niet bij de pakken blijven zitten! De game kreeg laatst de grote (gratis) 'Test of Time'-update en er staat meer op de planning.

Civilization VII krijgt ook hotseat multiplayer

Eén van de ontbrekende features in de game, was de zogenaamde 'hotseat multiplayer'. Hier kunnen verschillende spelers lokaal offline samenspelen, waarbij de controller (of toetsenbord) na elke beurt wordt doorgegeven. Dit wordt aan de game toegevoegd met update 1.4.1., die ergens in de week van 22 juni zal verschijnen. Daarnaast zal deze update ook verbeterde 'Government'-, 'Happiness'- en 'Celebrations'-systemen met zich meebrengen. De onderstaande video geeft meer uitleg over wat de 'Test of Time'-update van eerder deze maand voor de game heeft betekend.

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Civilization VII is verkrijgbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1&2 en pc.