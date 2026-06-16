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Civilization VII krijgt volgende week hotseat multiplayer

Door Simon Verbeke

Civilization VII is bezig met een heuse comeback: de game kreeg indertijd gemengde reacties, maar ontwikkelaar Firaxis is niet bij de pakken blijven zitten! De game kreeg laatst de grote (gratis) 'Test of Time'-update en er staat meer op de planning.

Civilization VII krijgt ook hotseat multiplayer

Eén van de ontbrekende features in de game, was de zogenaamde 'hotseat multiplayer'. Hier kunnen verschillende spelers lokaal offline samenspelen, waarbij de controller (of toetsenbord) na elke beurt wordt doorgegeven. Dit wordt aan de game toegevoegd met update 1.4.1., die ergens in de week van 22 juni zal verschijnen. Daarnaast zal deze update ook verbeterde 'Government'-, 'Happiness'- en 'Celebrations'-systemen met zich meebrengen. De onderstaande video geeft meer uitleg over wat de 'Test of Time'-update van eerder deze maand voor de game heeft betekend.

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Civilization VII is verkrijgbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1&2 en pc.

Bron: Firaxis Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Sid Meier's Civilization VII

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Firaxis Games

Uitgever

2K Games

Release

11 februari 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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