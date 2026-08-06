EA Sports-topman krijgt leiding over alle EA-studio’s

Electronic Arts voert wijzigingen door aan de top van het bedrijf. Cam Weber, voorheen de baas van EA Sports, is nu President en Chief Studios Officer. Daarmee krijgt hij de leiding over EA’s studio’s, franchises en ontwikkelteams.

De benoeming komt op een opvallend moment, nu de overname van EA door een investeerdersconsortium rond het Saoedische Public Investment Fund, Silver Lake en Affinity Partners is afgerond. EA verdwijnt daarmee van de beurs en gaat verder als privaat bedrijf. Weber is geen onbekende binnen EA. Hij kwam in 2009 bij het bedrijf en gaf eerder leiding aan EA Sports, de tak achter grote reeksen als EA Sports FC, Madden NFL, NHL, UFC en F1. Juist daarom valt zijn nieuwe rol op: de man die jarenlang verantwoordelijk was voor EA’s sportgames krijgt nu invloed over het volledige studioportfolio.

Ook David Tinson krijgt een grotere rol binnen de nieuwe structuur. Als President en Chief Experiences Officer houdt hij zich bezig met onderdelen rond wereldwijde communities, groei en de manier waarop teams binnen EA opereren. EA zelf spreekt vooral over creativiteit, innovatie en de volgende fase van het bedrijf. Toch zal de timing ongetwijfeld voor discussie zorgen. Nu EA onder nieuwe eigenaren valt en Weber vanuit EA Sports doorschuift naar een bredere studiobaasrol, vragen sommige spelers zich af of de uitgever nog sterker gaat leunen op zijn grootste en meest winstgevende franchises.

Voorlopig is dat vooral speculatie. Er is nog niet gezegd dat kleinere projecten of andere EA-series minder ruimte krijgen. Maar als de voormalige EA Sports-baas ineens over alle studio’s gaat, is het ook niet heel vreemd dat fans van reeksen buiten EA Sports FC en Battlefield even met opgetrokken wenkbrauwen meekijken.