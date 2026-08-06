EA Sports-topman krijgt leiding over alle EA-studio’s
Electronic Arts voert wijzigingen door aan de top van het bedrijf. Cam Weber, voorheen de baas van EA Sports, is nu President en Chief Studios Officer. Daarmee krijgt hij de leiding over EA’s studio’s, franchises en ontwikkelteams.
De benoeming komt op een opvallend moment, nu de overname van EA door een investeerdersconsortium rond het Saoedische Public Investment Fund, Silver Lake en Affinity Partners is afgerond. EA verdwijnt daarmee van de beurs en gaat verder als privaat bedrijf. Weber is geen onbekende binnen EA. Hij kwam in 2009 bij het bedrijf en gaf eerder leiding aan EA Sports, de tak achter grote reeksen als EA Sports FC, Madden NFL, NHL, UFC en F1. Juist daarom valt zijn nieuwe rol op: de man die jarenlang verantwoordelijk was voor EA’s sportgames krijgt nu invloed over het volledige studioportfolio.
Ook David Tinson krijgt een grotere rol binnen de nieuwe structuur. Als President en Chief Experiences Officer houdt hij zich bezig met onderdelen rond wereldwijde communities, groei en de manier waarop teams binnen EA opereren. EA zelf spreekt vooral over creativiteit, innovatie en de volgende fase van het bedrijf. Toch zal de timing ongetwijfeld voor discussie zorgen. Nu EA onder nieuwe eigenaren valt en Weber vanuit EA Sports doorschuift naar een bredere studiobaasrol, vragen sommige spelers zich af of de uitgever nog sterker gaat leunen op zijn grootste en meest winstgevende franchises.
Voorlopig is dat vooral speculatie. Er is nog niet gezegd dat kleinere projecten of andere EA-series minder ruimte krijgen. Maar als de voormalige EA Sports-baas ineens over alle studio’s gaat, is het ook niet heel vreemd dat fans van reeksen buiten EA Sports FC en Battlefield even met opgetrokken wenkbrauwen meekijken.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
-
Preview
Preview: Marvel's Wolverine - De messen zijn geslepen
Patrick mocht vast zijn klauwen zetten in Marvel's Wolverine. Zijn bevindingen na zijn eerste paar uur in de game lees je in deze preview.5 reacties
-
Trailer
Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert
Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.1 reactie
-
Nieuws
The Relic: First Guardian kent releasedatum voor Xbox Series X|S en Switch 2
Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor...0 reacties
-
Trailer
Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt campaign-demo
De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta heeft voor ieder wat wils. Naast de multiplayer-modi kunnen spelers ook een demo van de campaign uitproberen.2 reacties
En daar gaan we.