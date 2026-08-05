Leiderschap EA is genoodzaakt te besparen middels ontslagronde

Vanochtend rapporteerden wij nog dat de aankoop van EA door Saoedi-Arabië officieel is afgerond. Helaas gaat dat nieuws mogelijk gepaard met nog meer slecht nieuws. Het collectief van het Saoedi-Arabische Public Investment Fund (PIF), Silver Lake en Affinity Partners zou namelijk genoodzaakt zijn een grote ontslagronde door te voeren om alleen al de rente te dekken.

De aankoop van Electronic Arts is verlopen via een 'leveraged buyout', een aankoopmethode waarbij de acquisitie wordt bekostigd met geleend geld. Deze lening moet worden terugbetaald met behulp van het eigendom en de inkomsten van het aangekochte bedrijf. Dit zou volgens Bloomberg-journalist Jason Schreier resulteren in een schuld van 18 miljard dollar, waarbij de jaarlijkse rente uitkomt op 1,8 miljard dollar. Dat is een fors bedrag, zeker wanneer je je realiseert dat de EBITDA (earning before interest, taxes, deprecation and amortization), oftewel de winst zonder invloed van diverse afschrijvingen, van EA "slechts" 1,5 miljard dollar bedraagt.

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Volgens Schreier heeft het consortium hier al over nagedacht. Zo zou het de schuldeisers hebben laten weten dat er binnen EA jaarlijks 700 miljoen dollar aan kosten bespaard gaat worden. Hiervan zou 170 miljoen dollar afkomstig zijn uit 'organisatorische efficiëntie'. Iedereen die het nieuws de laatste tijd een beetje volgt, begrijpt al snel dat het hierbij waarschijnlijk om schrappen van banen gaat.

EA heeft vooralsnog echter geen aankondiging gedaan over dergelijke plannen. Of deze bezuinigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd, is dan ook nog onbekend.