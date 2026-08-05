Leiderschap EA is genoodzaakt te besparen middels ontslagronde
Vanochtend rapporteerden wij nog dat de aankoop van EA door Saoedi-Arabië officieel is afgerond. Helaas gaat dat nieuws mogelijk gepaard met nog meer slecht nieuws. Het collectief van het Saoedi-Arabische Public Investment Fund (PIF), Silver Lake en Affinity Partners zou namelijk genoodzaakt zijn een grote ontslagronde door te voeren om alleen al de rente te dekken.
De aankoop van Electronic Arts is verlopen via een 'leveraged buyout', een aankoopmethode waarbij de acquisitie wordt bekostigd met geleend geld. Deze lening moet worden terugbetaald met behulp van het eigendom en de inkomsten van het aangekochte bedrijf. Dit zou volgens Bloomberg-journalist Jason Schreier resulteren in een schuld van 18 miljard dollar, waarbij de jaarlijkse rente uitkomt op 1,8 miljard dollar. Dat is een fors bedrag, zeker wanneer je je realiseert dat de EBITDA (earning before interest, taxes, deprecation and amortization), oftewel de winst zonder invloed van diverse afschrijvingen, van EA "slechts" 1,5 miljard dollar bedraagt.
Volgens Schreier heeft het consortium hier al over nagedacht. Zo zou het de schuldeisers hebben laten weten dat er binnen EA jaarlijks 700 miljoen dollar aan kosten bespaard gaat worden. Hiervan zou 170 miljoen dollar afkomstig zijn uit 'organisatorische efficiëntie'. Iedereen die het nieuws de laatste tijd een beetje volgt, begrijpt al snel dat het hierbij waarschijnlijk om schrappen van banen gaat.
EA heeft vooralsnog echter geen aankondiging gedaan over dergelijke plannen. Of deze bezuinigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd, is dan ook nog onbekend.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Mij is altijd geleerd: als je maar een gulden hebt, kun je geen rijksdaalder uitgeven. Deze wijze woorden van mijn oma gelden alleen voor plebs zoals wij hier op de site.
Bij big corpo werkt het net anderom. Fuckers
Verderfelijk bedrijf. Dit was wel te verwachten. Het positieve is dat de ontslagen mensen misschien bij een fatsoenlijk gamebedrijf met morele waarden kunnen gaan werken in de toekomst.
Mind-blowing dat zo'n constructie überhaupt mag.
Maar goed, ik verbaas me wel vaker over wat er legaal en financieel bij elkaar gefantaseerd wordt om alles goed te praten.
Echt hoor en een paar dagen geleden nog dat bericht van die "vette bonus voor de directeur" als ik hem was zou ik me echt vreselijk voelen. Maar dat soort mensen hebben nauwelijks empathisch vermogen.
Af en toe vraag ik me echt af waar de grkte van geld een keer stopt..
Dit was uiteraard wel te verwachten.
Goh wat verrassend. Echt triest voor de mensen die in de gaming industrie werken. Ja oké er zijn over de hele wereld en in elke branche wel ontslagen, maar het lijkt bij de gaming industrie op het moment wel het ergste.
Zoals ik al eerder heb gezegd ben ik zeker op het moment blij dat ik in het onderwijs werk en niet in de gaming industrie.
Ik snap hier te weinig van. Waarom zou EA dan akkoord gaan met die overname?