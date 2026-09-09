Sid Meier's Civilization viert 35e verjaardag
Happy birthday, Sid Meier's Civilization! De legendarische franchise waarin Gandhi de complete wereld in chaos onderdompelt met kernbommen, is 35 jaar geworden. Firaxis viert dat met een korte compilatie waarin 35 jaar in slechts twee minuten wordt samengevat.
Iconisch, zo kunnen we Sid Meier's Civilization wel noemen. Het eerste deel verscheen in 1991 en dit jaar viert de franchise dan ook zijn 35e verjaardag. Hoewel er genoeg kritiek is op de base games, kunnen we niet ontkennen dat de games met iedere update beter zijn geworden. Daarnaast is de community zeer loyaal en vooral gepassioneerd, zoals je bijvoorbeeld ziet aan de dagelijkse meme tot de release van Civ VII.
Afijn, gefeliciteerd Civilization. Op naar de volgende 35 jaar! Wat is jouw favoriete Civilization-game? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Eerste expansion Civilization VII: Earthrise draait om het heelal
Civilization VII krijgt met Earthrise zijn eerste grote uitbreiding. In de DLC richten we ons tot de hemel en staat de ontdekking van het heelal centraal.4 reacties
-
Nieuws
Civilization VII krijgt volgende week hotseat multiplayer
Civilization VII kende een valse start, maar de game wordt actief ondersteund met updates. Volgende week krijgt de game nog meer verbeteringen!0 reacties
-
Trailer
Gratis update Civilization VII - Test of Time verschijnt op 19 mei
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time verschijnt op 19 mei als een gratis update voor de game. De update bevat reworks, een map, een leider en meer.3 reacties
-
Nieuws
Nieuwe Civilization VII 1.2.0-update is in aantocht
Er komt een nieuwe update uit voor Civilization VII! Zo worden er onder andere nieuwe grondstoffen, multiplayerteams en quality-of-life tweaks toegevoegd.0 reacties
Delen 5 en 6 heel veel gespeeld. Zowel offline als tegen/met een paar vrienden. Heerlijke muziek ook in de spellen
Ben groot liefhebber van de hele franchise, heb ze ook allemaal grijsgespeeld, een favoriet kan ik dan ook niet noemen, behalve dat ik VII de minste vind, maar dat kan veranderen als de game al zijn content heeft ontvangen.
Ik heb vooral Civ 5 heel veel gespeeld. 'One more turn', vaak tot in de late uurtjes. Deel 6 vond ik ook leuk, maar wel een stuk minder gespeeld. Bij deel 7 heb ik tot nu toe nog niet de behoefte gehad om 'm te kopen.
Geweldige games vooral de eerste paar delen super veel gespeeld.
Oh zulke herinneringen aan de eerste.
Ik had destijds totaal geen ervaringen met managen. Dus als een door of stad ‘niet tevreden was’ en iets van een gebouw wegdeden bouwde ik een nieuwe. Vaak veel duurder of veel meer tijd nodig. Soms was een oud wereldwonder dan las klaar in de tijd dat er al tanks reden.
Maar wat heb ik wel plezier gehad van deze game.
Misschien voor de grap eens proberen en serieus kijken of ik het kan spelen wel door echt proberen te managen.
Ik heb ook een tijdje Civ IV gespeeld.
De anderen eigenlijk niet.