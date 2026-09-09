Sid Meier's Civilization viert 35e verjaardag

Happy birthday, Sid Meier's Civilization! De legendarische franchise waarin Gandhi de complete wereld in chaos onderdompelt met kernbommen, is 35 jaar geworden. Firaxis viert dat met een korte compilatie waarin 35 jaar in slechts twee minuten wordt samengevat.

Iconisch, zo kunnen we Sid Meier's Civilization wel noemen. Het eerste deel verscheen in 1991 en dit jaar viert de franchise dan ook zijn 35e verjaardag. Hoewel er genoeg kritiek is op de base games, kunnen we niet ontkennen dat de games met iedere update beter zijn geworden. Daarnaast is de community zeer loyaal en vooral gepassioneerd, zoals je bijvoorbeeld ziet aan de dagelijkse meme tot de release van Civ VII.

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Afijn, gefeliciteerd Civilization. Op naar de volgende 35 jaar! Wat is jouw favoriete Civilization-game? Laat het weten in de comments!