Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Sid Meier's Civilization viert 35e verjaardag

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Happy birthday, Sid Meier's Civilization! De legendarische franchise waarin Gandhi de complete wereld in chaos onderdompelt met kernbommen, is 35 jaar geworden. Firaxis viert dat met een korte compilatie waarin 35 jaar in slechts twee minuten wordt samengevat.

Iconisch, zo kunnen we Sid Meier's Civilization wel noemen. Het eerste deel verscheen in 1991 en dit jaar viert de franchise dan ook zijn 35e verjaardag. Hoewel er genoeg kritiek is op de base games, kunnen we niet ontkennen dat de games met iedere update beter zijn geworden. Daarnaast is de community zeer loyaal en vooral gepassioneerd, zoals je bijvoorbeeld ziet aan de dagelijkse meme tot de release van Civ VII.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Afijn, gefeliciteerd Civilization. Op naar de volgende 35 jaar! Wat is jouw favoriete Civilization-game? Laat het weten in de comments!

Bron: Firaxis
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2557 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Sid Meier's Civilization VII
Sid Meier's Civilization VII

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Firaxis Games

Uitgever

2K Games

Release

11 februari 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl8 Achievement Hunter
38 minuten geleden

Delen 5 en 6 heel veel gespeeld. Zowel offline als tegen/met een paar vrienden. Heerlijke muziek ook in de spellen

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ben groot liefhebber van de hele franchise, heb ze ook allemaal grijsgespeeld, een favoriet kan ik dan ook niet noemen, behalve dat ik VII de minste vind, maar dat kan veranderen als de game al zijn content heeft ontvangen.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Ik heb vooral Civ 5 heel veel gespeeld. 'One more turn', vaak tot in de late uurtjes. Deel 6 vond ik ook leuk, maar wel een stuk minder gespeeld. Bij deel 7 heb ik tot nu toe nog niet de behoefte gehad om 'm te kopen.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Geweldige games vooral de eerste paar delen super veel gespeeld.

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Oh zulke herinneringen aan de eerste.
Ik had destijds totaal geen ervaringen met managen. Dus als een door of stad ‘niet tevreden was’ en iets van een gebouw wegdeden bouwde ik een nieuwe. Vaak veel duurder of veel meer tijd nodig. Soms was een oud wereldwonder dan las klaar in de tijd dat er al tanks reden.

Maar wat heb ik wel plezier gehad van deze game.
Misschien voor de grap eens proberen en serieus kijken of ik het kan spelen wel door echt proberen te managen.

Ik heb ook een tijdje Civ IV gespeeld.

De anderen eigenlijk niet.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord