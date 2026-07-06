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Europese Nintendo Switch-distributie stopt begin 2027

Door Rudy Wijnberg

Vanaf deze zomer begint Nintendo met de uitrol van de vernieuwde Nintendo Switch 2 en Switch 2-accesoires, waarbij het mogelijk wordt om de batterijen te vervangen. Dat komt echter niet zonder gevolgen. Vanaf februari 2027 stopt Nintendo namelijk met de levering van de Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch - OLED in Europa.

Een wijs man zei ooit: ieder voordeel heeft zijn nadeel. Nieuwe Nintendo-producten krijgen de mogelijkheid om de batterij eenvoudig te vervangen. Hierdoor worden diverse producten herzien, waaronder de Nintendo Switch 2, de Joy-Con-controllers, de Nintendo Switch 2 Pro Controller en meer. De uitrol hiervan is inmiddels gestart, waarbij de Nintendo Switch 2-console deze herfst verkrijgbaar is met een vervangbare batterij.

Unsplash Nintendo Switch1Unsplash

Op een supportpagina laat Nintendo in een kleine FAQ echter weten dat het daarmee ook de levering van de Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch - OLED in Europa stopzet. Het herontwerpen van de oudere consoles, in combinatie met de teruglopende verkoopcijfers, lijkt de investering niet waard om herziene modellen van de originele Switch-familie op de markt te brengen.

Mocht je nog een Nintendo Switch-variant op de kop willen tikken, dan kan dat nog tot februari 2027. Vanaf dat moment stopt de levering in Europa.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2112 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
6 minuten geleden

Hopelijk stopt Nintendo nu ook met de Switch 1 te ondersteunen. Rhymthe heaven was de afsluiter en nu gewoon alles voor de Switch 2 aub

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
35 minuten geleden

The Rock ziet het nut van een S1 niet echt meer in aangezien alles toch gewoon ook op de S2 draait?!

1
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