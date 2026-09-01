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gamescom 2026

Friendly Reminder: Vanavond de Game Over Podcast gamescom editie!

Door Patrick Lamers
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Het is je vast niet ontgaan dat Gameliner vorige week aanwezig was op de beursvloer in Keulen voor gamescom. Er was vorige week daarom ook geen podcast, maar dat betekent wel dat er deze week een speciale gamescom editie is.

Patatrick, Frietrick en Rudy waren onderdeel van het vijftal dat namens Gameliner af mocht reizen richting Duitsland om gamescom te bezoeken. Daar hebben zij natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. Veel van die verhalen zijn al in het liveblog verschenen, of te zien in een van de vele video previews, maar niet alles van achter de schermen is nog boven tafel gekomen. Het drietal blikt terug op het avontuur van afgelopen week. Hoe hebben zij het ervaren, waar liepen ze tegenaan en hoe is het om continu op elkaars lip te moeten zitten als je enorm veel slaaptekort hebt? Het komt allemaal ter sprake. Ook kun je tijdens de uitzending live vragen stellen aan Patatrick, Frietrick en Rudy. Kom vanavond dus gezellig kijken.

Gameliner Game Over Podcast gamescom

De Game Over Podcast is vanavond live te volgen op ons YouTube-kanaal en hier via de website. Mocht je er niet live bij kunnen zijn, dan is de Game Over Podcast ook later altijd terug te bekijken op onze website en YouTube of te beluisteren via vrijwel alle grote podcastkanalen.

Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2974 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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