Frontier kondigt stilletjes nieuwe management-sim aan
Zoals jullie wellicht hebben gezien, werkt Frontier Developments momenteel aan zowel Planet Zoo 2 als de Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion. Op Discord laat de ontwikkelaar echter weten dat het aan een derde 'construction and management-sim' werkt. Dit is nogmaals bevestigd in de publicatie van Frontiers financiële cijfers.
Frontier Developments werkt dus aan een gloednieuwe management-sim. Op zich niet gek; de ontwikkelaar beunt namelijk al decennialang aan diverse games binnen dat genre. Frontier laat nu echter vallen dat het werkt aan een gloednieuwe 'Planet'-game. Het gaat hierbij dus niet om Planet Zoo of Planet Coaster, maar om een andersoortig onderwerp. Welk onderwerp dit betreft, is nog maar de vraag.
De financiële jaarcijfers bieden daarnaast meer informatie. Zo staat duidelijk vermeld dat de nieuwe managementgame komt te verschijnen in boekjaar '28. Dat wil zeggen dat de game verschijnt tussen mei 2027 en mei 2028, gezien het financiële boekjaar van Frontier eind mei sluit.
Zien jullie een nieuwe managementsim van Frontier zitten? Zo ja, wat moet het onderwerp zijn? Gaan we naar de bioscoop, een ruimtestation of Mars?! Laat het weten in de comments!
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Of heel niche. Een geestelijke opvolger van Mall Tycoon
Zit hier al een tijd op te broeden. Ik denk zelf aan planet city, een citybuilder. Zou ik fantastisch vinden. Zou idd concureren met CS. Maar er staan ook nog een paar veelbelovende games op de planning: Citystate Metropolis en City Masterplan. Weet niet of je daar tussen wil om daarmee de wedstrijd aan te gaan. Tweede wat ik denk is iets van Planet Resort: Hotels, zwembaden, restaurants, animatie, Wellness, Casino en ter aankleding iets met aquariums. Dat laatste zullen ze toevoegen aan planet zoo 2 en zou mooi meegenomen kunnen worden.
Zou een citybuilder binnen deze omschrijving passen?
Het zou me niet verbazen als ze hebben gezien hoe Cities Skylines 2 flink tegenviel, en dat ze hun kans schoon zien om het citybuilding genre over te nemen
Ik ben een van de weinige waarschijnlijk, maar ik vond de oude Rollercoaster/Zoo Tycoon games veel leuker dan de huidige Planet games. Misschien omdat het toen wat simpeler was allemaal.
Ik zou wel een spirituele opvolger van The Movies willen. Een game uit 2005 waarbij je films maakte 😁
Ben benieuwd!
Ook al zit het al in Planet Coaster 2 maar ik zou wel een losse waterpark game willen hebben. Die ze echt alleen daar op focust. Want iets anders kan ik mij niet echt bedenken.;
Een remake of nieuw deel van hun Disneyland Adventures zie ik wel zitten. Het X360 spel was voor kleine kinderen bedoeld met de simpele minigames, maar stiekem vond ik het wel leuk om door het park heen te lopen en selfies maken met alle Disney characters.
Iets meer gameplay en het grote kind dat ik ben wordt grote blij!