Frontier kondigt stilletjes nieuwe management-sim aan

Zoals jullie wellicht hebben gezien, werkt Frontier Developments momenteel aan zowel Planet Zoo 2 als de Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion. Op Discord laat de ontwikkelaar echter weten dat het aan een derde 'construction and management-sim' werkt. Dit is nogmaals bevestigd in de publicatie van Frontiers financiële cijfers.

Frontier Developments werkt dus aan een gloednieuwe management-sim. Op zich niet gek; de ontwikkelaar beunt namelijk al decennialang aan diverse games binnen dat genre. Frontier laat nu echter vallen dat het werkt aan een gloednieuwe 'Planet'-game. Het gaat hierbij dus niet om Planet Zoo of Planet Coaster, maar om een andersoortig onderwerp. Welk onderwerp dit betreft, is nog maar de vraag.

De financiële jaarcijfers bieden daarnaast meer informatie. Zo staat duidelijk vermeld dat de nieuwe managementgame komt te verschijnen in boekjaar '28. Dat wil zeggen dat de game verschijnt tussen mei 2027 en mei 2028, gezien het financiële boekjaar van Frontier eind mei sluit.

Zien jullie een nieuwe managementsim van Frontier zitten? Zo ja, wat moet het onderwerp zijn? Gaan we naar de bioscoop, een ruimtestation of Mars?! Laat het weten in de comments!