Gamescom krabbelt terug na backlash op statement over diefstal

Op gamescom wil het helaas nog weleens gebeuren dat er iets gejat wordt. Zo is dat ook het geval geweest tijdens de afgelopen gamescom, waarbij meerdere developers te kennen hebben gegeven dat apparatuur uit de business area is gestolen. Aanvankelijk reageerde gamescom nogal... Duits. Nu krabbelt de organisatie echter terug en komt het een stuk vriendelijker uit de hoek.

In een nogal stug statement wilde gamescom even laten weten dat de organisatie op de hoogte was van de diefstal. Jarenlang horen wij al dat er gestolen wordt op de beurs, maar meestal gaat dat om kleinere, relatief onbelangrijke dingen zoals controllers en promotiemateriaal. Dit keer zijn er 's nachts laptops en andere hardware meegejat uit de afgesloten business area. In eerste instantie was de reactie van gamescom nogal ongevoelig. Zo zei de organisatie:

“Since many requests reached us, we would like to inform about general security regulations at the event:

Uniformed guards provide general security across the venue. Individual stand security can be booked separately, and exhibitors are advised to insure equipment against theft.

This is noted in the terms and conditions of participation and the technical guidelines.”

Hoewel bovenstaande feitelijk gezien klopt, is het wellicht niet het meest tactische antwoord geweest. Zowel boothhouders als bezoekers reageerden namelijk nogal aangeslagen en bekritiseerden gamescom om de robotische reactie. Het heeft dan ook even moeten duren, maar gamescom heeft er toch een iets sympathiekere reactie uit weten te persen. Zo deelde de organisatie het onderstaande statement op X, waarin ze aangeeft geëmotioneerd te zijn door de onvoorwaardelijke steun die de gamingcommunity biedt.

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Of bovenstaand statement soelaas biedt voor de getroffen ontwikkelaars, is nog maar de vraag. Het zou echter wel mooi zijn als gamescom in ieder geval de beveiliging opschroeft en het businessgedeelte ook daadwerkelijk zo aanvliegt. Ook deze editie barstte het namelijk van de verdwaalde consumenten die per ongeluk in de business area terechtkwamen en kinderen inclusief vriendengroep die plotseling een business area-pass hadden verkregen.