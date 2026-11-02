Gang of Dragon-dev Nagoshi Studio opgeheven
Nagoshi Studio, de ontwikkelaar achter de nu geannuleerde Gang of Dragon, is sinds 31 oktober 2026 officieel opgeheven. Dit laat het Japanse staatsblad Kanpo weten via een nieuwe publicatie.
Nagoshi Studio werd onder leiding van de Yakuza-bedenker Toshiro Nagoshi opgezet in november 2021 en ging al snel in zee met NetEase Games om diens debuutgame uit te brengen: Gang of Dragon. Deze criminele actiegame met de Koreaanse acteur Ma Dong-seok (Don Lee) in de hoofdrol wist gelijk de interesse van het gamende publiek te prikkelen, maar helaas heeft dat niet veel mogen baten. Het afgelopen jaar heeft NetEase Games de financiering teruggetrokken uit vele projecten waar ze mee bezig waren, en hoewel sommige ontwikkelaars hun eigen zelfstandigheid wisten terug te winnen, is datzelfde lot niet aan Nagoshi Studio besteed. Op 31 oktober 2026 is de studio ten onder gegaan; officieel ontbonden bij besluit van de aandeelhouders.
Zat jij te wachten op Gang of Dragon? Laat het ons gerust weten. Hopelijk komen alle getroffen medewerkers goed terecht.
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