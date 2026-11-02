Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Gang of Dragon-dev Nagoshi Studio opgeheven

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Nagoshi Studio, de ontwikkelaar achter de nu geannuleerde Gang of Dragon, is sinds 31 oktober 2026 officieel opgeheven. Dit laat het Japanse staatsblad Kanpo weten via een nieuwe publicatie.

Nagoshi Studio werd onder leiding van de Yakuza-bedenker Toshiro Nagoshi opgezet in november 2021 en ging al snel in zee met NetEase Games om diens debuutgame uit te brengen: Gang of Dragon. Deze criminele actiegame met de Koreaanse acteur Ma Dong-seok (Don Lee) in de hoofdrol wist gelijk de interesse van het gamende publiek te prikkelen, maar helaas heeft dat niet veel mogen baten. Het afgelopen jaar heeft NetEase Games de financiering teruggetrokken uit vele projecten waar ze mee bezig waren, en hoewel sommige ontwikkelaars hun eigen zelfstandigheid wisten terug te winnen, is datzelfde lot niet aan Nagoshi Studio besteed. Op 31 oktober 2026 is de studio ten onder gegaan; officieel ontbonden bij besluit van de aandeelhouders.

Gang of Dragon Nagoshi Studio

Zat jij te wachten op Gang of Dragon? Laat het ons gerust weten. Hopelijk komen alle getroffen medewerkers goed terecht.

Bron: Gematsu
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5788 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Gang of Dragon
Gang of Dragon Geannuleerd

Ontwikkelaar

Nagoshi Studio Inc.

Uitgever

Nagoshi Studio Inc.

Release

Geannuleerd

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

f

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord