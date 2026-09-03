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gamescom 2026

Gearbox onthult nieuwe Borderlands 4-gameplay Loveless, The Hacker

Door Bram Noteboom
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Het is tijd om de nieuwste Vault Hunter in Borderlands 4 te introduceren. Loveless, The Hacker wordt voorgesteld met maar liefst twee nieuwe trailers.

De eerste trailer geeft wat verhalende context. Loveless heeft te maken met haar virale alter ego, genaamd Wyrm. Ze zijn allebei een kei in het breken van computercode, maar wanneer ze samen zijn, dan zijn ze pas echt een kracht om rekening mee te houden. Dit wordt alleen nog maar meer bevestigd in de tweede trailer. Deze gameplay-video toont de diverse vaardigheden die Loveless tot haar beschikking heeft. Ze gebruikt 'corrosion' en 'radiation' om haar vijanden het lastig te maken, terwijl ze beschikt over drie speciale skill-trees gepaard met vaardigheden om ze verzwakte tegenstanders af te ronden. Laat vooral weten welke speelstijl jou het leukste lijkt.

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Borderlands 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Loveless, The Hacker is verkrijgbaar vanaf 10 september 2026. Haar release komt gepaard gaande met Story Pack 2: FL4K and the Last Resort.

Bron: Gearbox
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5413 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Borderlands 4
Borderlands 4

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Gearbox Software

Uitgever

2K Games

Release

12 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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