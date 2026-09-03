Het is tijd om de nieuwste Vault Hunter in Borderlands 4 te introduceren. Loveless, The Hacker wordt voorgesteld met maar liefst twee nieuwe trailers.

De eerste trailer geeft wat verhalende context. Loveless heeft te maken met haar virale alter ego, genaamd Wyrm. Ze zijn allebei een kei in het breken van computercode, maar wanneer ze samen zijn, dan zijn ze pas echt een kracht om rekening mee te houden. Dit wordt alleen nog maar meer bevestigd in de tweede trailer. Deze gameplay-video toont de diverse vaardigheden die Loveless tot haar beschikking heeft. Ze gebruikt 'corrosion' en 'radiation' om haar vijanden het lastig te maken, terwijl ze beschikt over drie speciale skill-trees gepaard met vaardigheden om ze verzwakte tegenstanders af te ronden. Laat vooral weten welke speelstijl jou het leukste lijkt.

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Borderlands 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Loveless, The Hacker is verkrijgbaar vanaf 10 september 2026. Haar release komt gepaard gaande met Story Pack 2: FL4K and the Last Resort.