Borderlands 4 is in begin september een nieuwe Vault Hunter rijker. De eerste teaser trailer van de aanstaande class, genaamd Loveless, the Hacker, is onthuld.

Zit je na de release van C4SH met het handen in het Vault Hunter-haar? Geen nood, de volgende speelbare class is onderweg onder de noemer Loveless, the Hacker. Deze dame is een voormalige hacker van Anshin die nu als huurmoordenaar in het boekje staat. Ze is uitgerust met de allernieuwste cybernetische technologie en deelt haar geest met een digitaal virus dat ze zelf heeft gecreëerd. Dit virus kan zich via ‘digistruct’ omzetten in een fysieke vorm die fungeert als een dodelijk verlengstuk van hun gezamenlijke wil. Maar zoals je wellicht al verwacht: dat gaat lang niet altijd goed. Loveless, the Hacker verschijnt in begin september en functioneert als onderdeel van Story Pack 2.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Ben je hierdoor weer helemaal hyped geraakt om Borderlands 4 op te pakken? Komt dat even goed uit, want de betaalde DLC Bounty Pack 3: A Zane to Kill For en de gratis update Takedown at Hadron Abyss zijn beschikbaar vanaf 25 (DLC) en 26 (update) juni 2026 voor alle beschikbare platformen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Borderlands 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie is vooralsnog uitgesteld.