Eerste teaser Borderlands 4 Vault Hunter 'Loveless, the Hacker' onthuld
Borderlands 4 is in begin september een nieuwe Vault Hunter rijker. De eerste teaser trailer van de aanstaande class, genaamd Loveless, the Hacker, is onthuld.
Zit je na de release van C4SH met het handen in het Vault Hunter-haar? Geen nood, de volgende speelbare class is onderweg onder de noemer Loveless, the Hacker. Deze dame is een voormalige hacker van Anshin die nu als huurmoordenaar in het boekje staat. Ze is uitgerust met de allernieuwste cybernetische technologie en deelt haar geest met een digitaal virus dat ze zelf heeft gecreëerd. Dit virus kan zich via ‘digistruct’ omzetten in een fysieke vorm die fungeert als een dodelijk verlengstuk van hun gezamenlijke wil. Maar zoals je wellicht al verwacht: dat gaat lang niet altijd goed. Loveless, the Hacker verschijnt in begin september en functioneert als onderdeel van Story Pack 2.
Ben je hierdoor weer helemaal hyped geraakt om Borderlands 4 op te pakken? Komt dat even goed uit, want de betaalde DLC Bounty Pack 3: A Zane to Kill For en de gratis update Takedown at Hadron Abyss zijn beschikbaar vanaf 25 (DLC) en 26 (update) juni 2026 voor alle beschikbare platformen.
Borderlands 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie is vooralsnog uitgesteld.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Borderlands 4 Free Raid Boss 2-update in de maak
Borderlands 4 blijft voorlopig de nodige updates ontvangen. Ditmaal worden de fanatieke spelers van de FPS warmgemaakt voor de Free Raid Boss 2 Content...0 reacties
-
Trailer
C4SH brengt unieke gameplay mee bij entree in Borderlands 4
Maak je klaar om op avontuur te gaan met C4SH. De nieuwe vault hunter kent unieke gameplay en komt gepaard met Story Pack 1. C4SH is vanaf 26 maart...1 reactie
-
Trailer
Borderlands 4 Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned komt eraan
De eerste grote DLC voor Borderlands 4 is uit de doeken gedaan. Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned bevat boordevol nieuwe content en...2 reacties
-
Trailer
Eerste teaser verhalende DLC Borderlands 4 vrijgegeven
Gearbox heeft wat goed te maken met Borderlands 4. De eerste verhalende uitbreiding heeft een teaser ontvangen en andere expansies zijn tevens onderweg.0 reacties
Vond in dit deel alleen Harlowe een leuke character om te spelen, de rest viel tegen.
Toch flink wat uurtjes ingepompt met die ouwe van me. De open wereld was ok, maar ik prefereer de wat meer lineaire ervaring. Deel 2 nog steeds de beste.