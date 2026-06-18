Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Eerste teaser Borderlands 4 Vault Hunter 'Loveless, the Hacker' onthuld

Door Bram Noteboom

Borderlands 4 is in begin september een nieuwe Vault Hunter rijker. De eerste teaser trailer van de aanstaande class, genaamd Loveless, the Hacker, is onthuld.

Zit je na de release van C4SH met het handen in het Vault Hunter-haar? Geen nood, de volgende speelbare class is onderweg onder de noemer Loveless, the Hacker. Deze dame is een voormalige hacker van Anshin die nu als huurmoordenaar in het boekje staat. Ze is uitgerust met de allernieuwste cybernetische technologie en deelt haar geest met een digitaal virus dat ze zelf heeft gecreëerd. Dit virus kan zich via ‘digistruct’ omzetten in een fysieke vorm die fungeert als een dodelijk verlengstuk van hun gezamenlijke wil. Maar zoals je wellicht al verwacht: dat gaat lang niet altijd goed. Loveless, the Hacker verschijnt in begin september en functioneert als onderdeel van Story Pack 2.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Ben je hierdoor weer helemaal hyped geraakt om Borderlands 4 op te pakken? Komt dat even goed uit, want de betaalde DLC Bounty Pack 3: A Zane to Kill For en de gratis update Takedown at Hadron Abyss zijn beschikbaar vanaf 25 (DLC) en 26 (update) juni 2026 voor alle beschikbare platformen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Borderlands 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie is vooralsnog uitgesteld.

Bron: Gearbox
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Borderlands 4
Borderlands 4

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Gearbox Software

Uitgever

2K Games

Release

12 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 07:34

Vond in dit deel alleen Harlowe een leuke character om te spelen, de rest viel tegen.
Toch flink wat uurtjes ingepompt met die ouwe van me. De open wereld was ok, maar ik prefereer de wat meer lineaire ervaring. Deel 2 nog steeds de beste.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord