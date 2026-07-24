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Geliefde Vault Hunter FL4K keert terug in Borderlands 4-DLC

Door Bram Noteboom
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Een welbekende Vault Hunter keert terug naar Borderlands 4. FL4K staat centraal in de aankomende Story Pack 2-uitbreiding.

De 'Beastmaster' is een van zijn geliefde huisdieren kwijt en hij doet er alles aan om de trouwe viervoeter weer onder zijn hoede te nemen. Story Pack 2: FL4K and the Last Resort is het tweede van een tweetal DLC-verhaalpakketten die na de lancering voor Borderlands 4 verschijnen. Deze content is inbegrepen bij de Borderlands 4 Super Deluxe Edition en het Borderlands 4 Vault Hunter Pack, maar valt ook apart te kopen; al moet je hiervoor natuurlijk wel de basegame in huis hebben. Story Pack 2 brengt naast de nieuwe verhalende content ook het personage Loveless, the Hacker met zich mee.

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Naast de teaser voor de grote DLC wordt Bounty Pack 4: Murders and Acquisitions uit de doeken gedaan. Vanaf 30 juli 2026 is het mogelijk om met de nieuwe content aan de slag te gaan en jezelf te begraven in fonkelnieuwe, legendarische en pearlescent loot. De expansie bevat een main boss, drie mini bosses en een nieuwe map waar het slagveld zich plaatsvindt. Daarnaast wordt de Vault Card 4 vrijgegeven met allerlei nieuwe cosmetische items.

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Borderlands 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: 2K
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 5217 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Borderlands 4
Borderlands 4

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Gearbox Software

Uitgever

2K Games

Release

12 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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