Geliefde Vault Hunter FL4K keert terug in Borderlands 4-DLC

Een welbekende Vault Hunter keert terug naar Borderlands 4. FL4K staat centraal in de aankomende Story Pack 2-uitbreiding.

De 'Beastmaster' is een van zijn geliefde huisdieren kwijt en hij doet er alles aan om de trouwe viervoeter weer onder zijn hoede te nemen. Story Pack 2: FL4K and the Last Resort is het tweede van een tweetal DLC-verhaalpakketten die na de lancering voor Borderlands 4 verschijnen. Deze content is inbegrepen bij de Borderlands 4 Super Deluxe Edition en het Borderlands 4 Vault Hunter Pack, maar valt ook apart te kopen; al moet je hiervoor natuurlijk wel de basegame in huis hebben. Story Pack 2 brengt naast de nieuwe verhalende content ook het personage Loveless, the Hacker met zich mee.

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Naast de teaser voor de grote DLC wordt Bounty Pack 4: Murders and Acquisitions uit de doeken gedaan. Vanaf 30 juli 2026 is het mogelijk om met de nieuwe content aan de slag te gaan en jezelf te begraven in fonkelnieuwe, legendarische en pearlescent loot. De expansie bevat een main boss, drie mini bosses en een nieuwe map waar het slagveld zich plaatsvindt. Daarnaast wordt de Vault Card 4 vrijgegeven met allerlei nieuwe cosmetische items.

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Borderlands 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.