Borderlands 4 - Story Pack 2: FL4K and the Last Resort komt in september uit
Borderlands 4 - Story Pack 2: FL4K and the Last Resort heeft een releasedatum te pakken. De release gaat gepaard met Bounty Pack 5: Amara and the Vile Shadows.
Laten we beginnen met de verhalende content van onze favoriete Beast Master. De Vault Hunter FL4K (met het stemwerk van ProzD) heeft jouw hulp nodig. Een van zijn trouwe viervoeters is ontvoerd door de Tediore-corporatie. Uiteraard moeten we Mr. Chew heelhuids terug zien te krijgen uit de klauwen van de hebberige wapenfabrikanten; zeker als je wilt dat FL4K niet helemaal losgaat en het beest in hem loslaat. Gelukkig kunnen de Vault Hunters uit Borderlands 4 hem uit de brand helpen. Naast de nieuwe verhaallijn wordt het nieuwe personage Loveless the Hacker uitgegeven en kunnen spelers aan de haal met nieuwe legendarisch én pearlescent loot.
Borderlands 4 - Story Pack 2: FL4K and the Last Resort is vanaf 10 september 2026 beschikbaar en op deze datum brengt Gearbox ook Bounty Pack 5: Amara and the Vile Shadows uit. Het is dus een waar feestje voor de Borderlands 3-fans, want in deze expansie vertaalt de Siren Amara een grote rol. Spelers mogen samen met haar een herspeelbare missie voltooien om zo lekker verder te grinden zoekende naar de beste gear.
Borderlands 4 is beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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