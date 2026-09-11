Geniet van een tropisch bestaan in Sea Sniffers
Indie-ontwikkelaar Blastmode gaat de samenwerking aan met het Japanse PLAYISM. Samen wekken ze indie-RPG Sea Sniffers tot leven, waarin je samen met je zeehond op zoek gaat naar de beste vissen.
Terwijl Dave the Diver meer dan tien miljoen eenheden weet te verschepen, is het tijd voor een andere speler in deze vissige markt. Ook hier is het de bedoeling dat je genoeg tonijnen, sardientjes en andere vissoorten vangt, zodat je wat geld op je rekening hebt staan. Dit hoef je gelukkig niet zelf te doen; jouw zeehond doet het zware werk, al moet je hem natuurlijk wel uitrusten met sterke visnetjes, schone duikbrillen en dat soort materialen. Maar hoe dieper je duikt, des te meer geheimen je tegenkomt. Van verborgen schatkisten tot mysterieuze wezens; het is duidelijk dat Sea Sniffers ondanks het schattige uiterlijk ook wat te vertellen heeft. Kijk hieronder zelf maar:
Sea Sniffers is beschikbaar in 2027 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Wat een naam voor een game🤣