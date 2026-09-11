Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Geniet van een tropisch bestaan in Sea Sniffers

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Indie-ontwikkelaar Blastmode gaat de samenwerking aan met het Japanse PLAYISM. Samen wekken ze indie-RPG Sea Sniffers tot leven, waarin je samen met je zeehond op zoek gaat naar de beste vissen.

Terwijl Dave the Diver meer dan tien miljoen eenheden weet te verschepen, is het tijd voor een andere speler in deze vissige markt. Ook hier is het de bedoeling dat je genoeg tonijnen, sardientjes en andere vissoorten vangt, zodat je wat geld op je rekening hebt staan. Dit hoef je gelukkig niet zelf te doen; jouw zeehond doet het zware werk, al moet je hem natuurlijk wel uitrusten met sterke visnetjes, schone duikbrillen en dat soort materialen. Maar hoe dieper je duikt, des te meer geheimen je tegenkomt. Van verborgen schatkisten tot mysterieuze wezens; het is duidelijk dat Sea Sniffers ondanks het schattige uiterlijk ook wat te vertellen heeft. Kijk hieronder zelf maar:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Sea Sniffers is beschikbaar in 2027 voor de pc.

Bron: Blastmode / PLAYISM
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5466 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Sea Sniffers
Sea Sniffers

Ontwikkelaar

Blastmode

Uitgever

Playism

Release

2027

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
4 uur geleden

Wat een naam voor een game🤣

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord