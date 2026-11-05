Ghost Haunting is een bovennatuurlijk point-and-click avontuur

Uitgever Daedalic Entertainment en ontwikkelaar Three Headed Monkey Studios werken aan een uiterst charmant point-and-clickavontuur. Ghost Haunting draait namelijk om een klein meisje dat haar oma probeert te redden uit de onderwereld.

2D is bezig met een lekkere comeback. Naast een aantal uitstekende beat-'em-ups verschijnen er ook weer wat toffe point-and-clickadventures. Daar behoort Ghost Haunting dus toe. In dit verhaal spelen we als Gigi, een jong meisje dat haar oma is verloren. Gigi ontdekt echter dat haar opa een wereldberoemde ghosthunter is. De wereld barst namelijk van de spoken en monsters die je het leven ietwat lastig maken. Deze monsters dienen dan ook vooral als obstakels/puzzels om te omzeilen. Afijn, Gigi, opa Giovanni en pompoendemon Baron Butternut trekken er in ieder geval op uit om Gigi's oma te bevrijden uit de onderwereld. Uiteraard gaat het om het achterliggende verhaal, want in Ghost Haunting ervaren we vanuit een kinderperspectief wat het betekent om iemand te verliezen en hoe dat samenhangt met ouder worden.

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Logischerwijs is ook deze game geïnspireerd door de klassiekers van LucasArts. Toch lijkt Ghost Haunting niet zo kneitermoeilijk als zijn inspiratiebronnen te worden. Ontwikkelaar Three Headed Monkey vermeldt namelijk dat de game diverse toegankelijkheidsopties krijgt. Zo is het mogelijk om hints te krijgen wanneer je vastloopt, is de game voorzien van fasttravel en worden interactieve elementen uitgelicht ter voorkoming van onnodig klikwerk.

Ghost Haunting kent nog geen releasedatum. De game verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. Nieuwsgierig geworden? Speel dan nu de Ghost Haunting-demo via Steam!