Nintendo cast voor Legend of Zelda: Ocarina of Time per toeval dezelfde actrice

Ze zeggen weleens: toeval bestaat niet. Zo blijkt ook maar weer uit het verhaal van Kaori Mizuhashi, de stem van Links companion Navi. Speciaal voor de Nintendo Switch 2-remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time werd er gezocht naar acteertalent om de vele personages van een stem te voorzien. 28 jaar na de release van het origineel is actrice Kaori Mizuhashi echter voor een tweede keer als Navi gecast.

In een recente 'Ask the Developer'-blog van Nintendo geeft Zelda-director HokWai Ng te kennen dat Nintendo voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time blinde audities organiseerde voor de stemmen in de game. De nieuwe visuals vereisen immers ook nieuw geluid. Het doel was echter wel dat het geluid zo dicht mogelijk bij het origineel bleef. Dit is dan ook de reden dat er blinde audities werden gehouden. Zo kunnen de besluitvormers immers enkel beoordelen op het geleverde werk, niet op de acteurs of actrices zelf.

Nu blijkt dat Mizuhashi heeft besloten om 28 jaar na haar initiële rol als Navi wederom mee te doen aan de auditie. Dat ze het stemmetje onder de knie heeft, is natuurlijk een gegeven, maar blijkbaar was Nintendo het daar volledig mee eens. Zonder te weten wie de actrice was, heeft Nintendo namelijk wederom gekozen voor Mizuhashi als de Japanse stem van Navi. Hiermee is de getrouwe remake net even wat trouwer aan het bronmateriaal.

Ben jij The Legend of Zelda: Ocarina of Time al aan het spelen of ben je nog aan het overwegen of je de game gaat halen? Lees snel onze The Legend of Zelda: Ocarina of Time-review, want daarin heeft Patrick eigenlijk enkel lovende woorden voor de vandaag verschenen game!