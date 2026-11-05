Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nintendo cast voor Legend of Zelda: Ocarina of Time per toeval dezelfde actrice

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ze zeggen weleens: toeval bestaat niet. Zo blijkt ook maar weer uit het verhaal van Kaori Mizuhashi, de stem van Links companion Navi. Speciaal voor de Nintendo Switch 2-remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time werd er gezocht naar acteertalent om de vele personages van een stem te voorzien. 28 jaar na de release van het origineel is actrice Kaori Mizuhashi echter voor een tweede keer als Navi gecast.

In een recente 'Ask the Developer'-blog van Nintendo geeft Zelda-director HokWai Ng te kennen dat Nintendo voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time blinde audities organiseerde voor de stemmen in de game. De nieuwe visuals vereisen immers ook nieuw geluid. Het doel was echter wel dat het geluid zo dicht mogelijk bij het origineel bleef. Dit is dan ook de reden dat er blinde audities werden gehouden. Zo kunnen de besluitvormers immers enkel beoordelen op het geleverde werk, niet op de acteurs of actrices zelf.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Switch 2 preview

Nu blijkt dat Mizuhashi heeft besloten om 28 jaar na haar initiële rol als Navi wederom mee te doen aan de auditie. Dat ze het stemmetje onder de knie heeft, is natuurlijk een gegeven, maar blijkbaar was Nintendo het daar volledig mee eens. Zonder te weten wie de actrice was, heeft Nintendo namelijk wederom gekozen voor Mizuhashi als de Japanse stem van Navi. Hiermee is de getrouwe remake net even wat trouwer aan het bronmateriaal.

Ben jij The Legend of Zelda: Ocarina of Time al aan het spelen of ben je nog aan het overwegen of je de game gaat halen? Lees snel onze The Legend of Zelda: Ocarina of Time-review, want daarin heeft Patrick eigenlijk enkel lovende woorden voor de vandaag verschenen game!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2878 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

Coolblue NL

Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition

Switch 2Pre-order

€ 539,00 Naar Coolblue NL
bol.com

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Nintendo Switch 2

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 69,99 Naar bol.com
bol.com

Nintendo Switch 2 - Beschermhoes - The Legend of Zelda 40th Anniversary

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 34,99 Naar bol.com
Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl12 Clout Farmer
20 minuten geleden

Mooi om te zien dat ze na al die jaren nog steeds van haar rol houdt

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
22 minuten geleden

Haha oke dat is wel erg toevallig inderdaad :P , het is ook wel een erg gemakkelijke rol he , het enige wat ze hoeft in te spreken is "Hey!" en "Listen!" hahaha
Makkelijk verdiend weer :)

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord