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The Triple-i Initiative 2026

Gods With Badges is een nieuwe tactische game van Strange Scaffold

Door Claudia Tjia
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Strange Scaffold heeft tijdens de Triple-I Initiative-showcase Gods With Badges aangekondigd. De tactische game draait om een politieagent in een dystopische toekomst, waarbij je keuzes invloed hebben op zowel het verhaal als de gevechten.

In Gods With Badges kruip je in de huid van Harrow McClellan, een agent die na een groot schandaal terugkeert naar haar oude post. In de stad Scarhelm patrouilleer je door open gebieden en krijg je te maken met allerlei meldingen. Je onderzoekt misdrijven, neemt illegale middelen in beslag en zoekt naar bewijs in donkere steegjes. Ondertussen bepalen je keuzes hoe Harrow wordt gezien door haar collega's, de inwoners van Scarhelm en de instanties waarvoor ze werkt. Ook tijdens gesprekken moet je bepalen of je haar slechte reputatie blijft gebruiken of probeert om daar bovenuit te stijgen. Wanneer een situatie uit de hand loopt, schakelt de game over naar isometrische turn-based combat. Daarbij spelen dekking en positie een grote rol. Je kunt gijzelaars redden, verdachten uitschakelen en bepalen hoeveel geweld je gebruikt. Harrow heeft bovendien verschillende uitrustingen die je loadout bepalen en invloed hebben op de manier waarop je gevechten aanpakt. Een opvallend onderdeel is haar bodycam. Die kun je tijdelijk uitschakelen, waardoor nieuwe tactische mogelijkheden en speciale dialoogopties beschikbaar komen. Tegelijkertijd verdwijnt wat er daarna gebeurt uit het openbare verslag.

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Gods With Badges heeft nog geen releasedatum, maar moet in 2027 verschijnen voor pc via Steam.

Bron: The Triple-i Initiative
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3458 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Gods With Badges

Ontwikkelaar

Strange Scaffold

Uitgever

Strange Scaffold

Release

2027

Platforms

PC
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