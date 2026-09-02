Gratis update voor Mario Kart 8 Deluxe nu beschikbaar
Mario-Kart-fans in het bezit van een Nintendo Switch 2 en een grote vriendengroep kunnen zich verheugen op een gloednieuwe update.
Heb jij toevallig acht controllers en zeven vrienden? Dan kun je nu met z’n achten gaan racen. De nieuwe update van Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch 2 breekt het gebruikelijke scherm van vier nog eens op naar acht, waardoor niemand zich tijdens een feestje buitengesloten hoeft te voelen.
Wil je alleen met twee tot vier mensen spelen? Dan kun je nu gebruikmaken van CameraPlay. Met een separaat verkochte USB-camera die je op je Switch kunt aansluiten, komen je vrienden zo in beeld tijdens het racen. Zo kun je blijven focussen op de race, maar alsnog de woede van je vriendjes zien als je een banaan naar ze gooit. Je kunt natuurlijk ook gebruikmaken van CameraPlay als je met je vrienden online speelt.
Als laatste zijn ook de graphics voor de Switch 2 verbeterd en zijn de laadtijden verkort. Deze vernieuwingen zijn doorgevoerd omdat de game oorspronkelijk uitkwam voor de Nintendo Switch 1 en de Switch 2 hiervoor betere mogelijkheden biedt.
Nintendo
De update is nu beschikbaar.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
-
WinactiesWinactie afgelopen
Win een Mario Kart 8 Deluxe goodie pakket
Het is weer tijd voor een nieuwe winactie om het 20-jarig bestaan van Gameliner te vieren. Deze keer mogen wij een Mario Kart 8 Deluxe Goodie-pakket...0 reacties
-
Nieuws
72 first party Switch games zijn meer dan een miljoen keer verkocht
Nintendo heeft het tijdens de periode van de Nintendo Switch ontzettend goed gedaan met first party games. 72 games verkochten meer dan een miljoen...0 reacties
-
Nieuws
Mario Kart 8 Deluxe Booster Course pas nu verkrijgbaar
De Mario Kart Booster Course Pass is vanaf vandaag verkrijgbaar en geeft je 48 nieuwe circuits.0 reacties
-
Nieuws
Mario Kart 8 Deluxe DLC tracks gratis online speelbaar
Ben je niet van plan de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass aan te schaffen? Speel dan online gratis de nieuwe DLC tracks!0 reacties
Late update maar toch gekomen, lache. Goede toevoeging!
Ik zag al geen rede om World aan te schaffen. En dat wordt alleen maar minder :P
Dat wordt een tv van 127 inch als je het nog een beetje wil volgen.
Zo denk dat ik gek wordt met 8 spelers zo op het scherm 🤣