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Gratis update voor Mario Kart 8 Deluxe nu beschikbaar

Door Hannah Herzberg
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Mario-Kart-fans in het bezit van een Nintendo Switch 2 en een grote vriendengroep kunnen zich verheugen op een gloednieuwe update.

Heb jij toevallig acht controllers en zeven vrienden? Dan kun je nu met z’n achten gaan racen. De nieuwe update van Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch 2 breekt het gebruikelijke scherm van vier nog eens op naar acht, waardoor niemand zich tijdens een feestje buitengesloten hoeft te voelen.

Wil je alleen met twee tot vier mensen spelen? Dan kun je nu gebruikmaken van CameraPlay. Met een separaat verkochte USB-camera die je op je Switch kunt aansluiten, komen je vrienden zo in beeld tijdens het racen. Zo kun je blijven focussen op de race, maar alsnog de woede van je vriendjes zien als je een banaan naar ze gooit. Je kunt natuurlijk ook gebruikmaken van CameraPlay als je met je vrienden online speelt.

Als laatste zijn ook de graphics voor de Switch 2 verbeterd en zijn de laadtijden verkort. Deze vernieuwingen zijn doorgevoerd omdat de game oorspronkelijk uitkwam voor de Nintendo Switch 1 en de Switch 2 hiervoor betere mogelijkheden biedt.

Mario Kart 8 Deluxe 8 spelersNintendo

De update is nu beschikbaar.

Bron: Nintendo
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 105 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Mario Kart 8 Deluxe
Mario Kart 8 Deluxe

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

28 april 2017

Platforms

NSW
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
1 minuut geleden

Late update maar toch gekomen, lache. Goede toevoeging!

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
53 minuten geleden

Ik zag al geen rede om World aan te schaffen. En dat wordt alleen maar minder :P

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
1 uur geleden

Dat wordt een tv van 127 inch als je het nog een beetje wil volgen.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Zo denk dat ik gek wordt met 8 spelers zo op het scherm 🤣

0
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