Gratis update voor Mario Kart 8 Deluxe nu beschikbaar

Mario-Kart-fans in het bezit van een Nintendo Switch 2 en een grote vriendengroep kunnen zich verheugen op een gloednieuwe update.

Heb jij toevallig acht controllers en zeven vrienden? Dan kun je nu met z’n achten gaan racen. De nieuwe update van Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch 2 breekt het gebruikelijke scherm van vier nog eens op naar acht, waardoor niemand zich tijdens een feestje buitengesloten hoeft te voelen.

Wil je alleen met twee tot vier mensen spelen? Dan kun je nu gebruikmaken van CameraPlay. Met een separaat verkochte USB-camera die je op je Switch kunt aansluiten, komen je vrienden zo in beeld tijdens het racen. Zo kun je blijven focussen op de race, maar alsnog de woede van je vriendjes zien als je een banaan naar ze gooit. Je kunt natuurlijk ook gebruikmaken van CameraPlay als je met je vrienden online speelt.

Als laatste zijn ook de graphics voor de Switch 2 verbeterd en zijn de laadtijden verkort. Deze vernieuwingen zijn doorgevoerd omdat de game oorspronkelijk uitkwam voor de Nintendo Switch 1 en de Switch 2 hiervoor betere mogelijkheden biedt.

Nintendo

De update is nu beschikbaar.