GTA 6 is het wachten meer dan waard, aldus Strauss Zelnick

Als alles volgens planning gaat en er geen uitstel komt vanuit Rockstar, dan kunnen we later dit jaar dan eindelijk aan de slag met GTA 6. In een interview op YouTube heeft Strauss Zelnick aangegeven dat de game het wachten meer dan waard is.

GTA V verscheen voor het eerst in 2013 op de markt en we staan in dat opzicht dus al twaalf jaar droog als het aankomt op een nieuwe GTA. De release van een nieuw deel komt echter steeds dichterbij en zal - als alles volgens planning gaat - nog dit jaar gaan gebeuren. In een interview met content creator Conner Mather vertelt Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick dat GTA 6 het wachten meer dan waard is en dat de game adembenemend is. De reden van het succes is volgens Zelnick dat de ontwikkelaars hun passie mogen volgen en dat er voldoende mensen meewerken aan de game, waardoor grote plannen en ideeën ook waargemaakt kunnen worden. "Doordat wij games als Grand Theft Auto en Red Dead Redemption niet jaarlijks uitbrengen, kunnen we echt iets spectaculairs maken", aldus Zelnick. Dit is volgens hem ook de reden van het succes. Iedere game binnen de franchise deed het beter dan zijn voorganger en dat lukt al zo'n twintig jaar.

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We moeten nog even afwachten voordat we kunnen nagaan of de woorden van Zelnick kloppen en we inderdaad te maken hebben met een adembenemende game die het wachten waard is. Tot die tijd is het geduld hebben. GTA 6 staat gepland voor een release in het najaar.