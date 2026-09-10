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gamescom 2026

Guardians of the Galaxy: Encore Edition komt naar Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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De underappreciated gem Marvel's Guardians of the Galaxy verschijnt dit jaar voor Nintendo Switch 2. De 'Encore Edition' bevat een set nieuwe outfits en is volledig geoptimaliseerd voor de hybride console van Nintendo.

Op 5 november 2026 verschijnt Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition exclusief voor Nintendo Switch 2. De game uit 2021 is nog altijd bijzonder vermakelijk om te spelen, maar keert nu beter terug dan ooit. Voor docked-spelers zijn er twee settings ingebouwd. De 'Quality'-setting vergrendelt de game op 1440p en een beoogde 30 fps. Wil je wat extra frames om mee te spelen, dan selecteer je de 'Performance'-modus. Hierdoor speel je op 1080p, maar wordt er gemikt op 40 fps. Handheld-gebruikers moeten het echter met één setting doen, waarbij wordt gemikt op 30 fps.

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Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2. De game kent een adviesprijs van €39,99, maar is nu tijdelijk met tien procent korting te pre-orderen.

Bron: Eidos Montreal
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2569 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marvel's Guardians of the Galaxy
Marvel's Guardians of the Galaxy

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Eidos Montreal

Uitgever

Square Enix

Release

26 oktober 2021

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar RogueSquad
RogueSquad
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Ergens bijzonder dat dit mogelijk is gemaakt. Ontwikkelaar Eidos Montreal valt tegenwoordig onder Embracer. Guardians is destijds uitgegeven door Square Enix, toen Eidos Montreal daar nog onder viel.

Marvel is notoir lastig als het aankomt op hun licenties (zie ook die Deadpool-game die tot twee keer toe is gedelist). Zou dit een teken zijn dat Embracer meer wil gaan doen met Marvel properties? Ze zullen tenslotte een licentie moeten hebben afgenomen om deze Encore Edition te mogen uitbrengen.

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Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Leuke game. Fijn dat het ook naar de Switch 2 komt.

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