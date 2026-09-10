Guardians of the Galaxy: Encore Edition komt naar Switch 2

De underappreciated gem Marvel's Guardians of the Galaxy verschijnt dit jaar voor Nintendo Switch 2. De 'Encore Edition' bevat een set nieuwe outfits en is volledig geoptimaliseerd voor de hybride console van Nintendo.

Op 5 november 2026 verschijnt Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition exclusief voor Nintendo Switch 2. De game uit 2021 is nog altijd bijzonder vermakelijk om te spelen, maar keert nu beter terug dan ooit. Voor docked-spelers zijn er twee settings ingebouwd. De 'Quality'-setting vergrendelt de game op 1440p en een beoogde 30 fps. Wil je wat extra frames om mee te spelen, dan selecteer je de 'Performance'-modus. Hierdoor speel je op 1080p, maar wordt er gemikt op 40 fps. Handheld-gebruikers moeten het echter met één setting doen, waarbij wordt gemikt op 30 fps.

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Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2. De game kent een adviesprijs van €39,99, maar is nu tijdelijk met tien procent korting te pre-orderen.