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Guild Wars krijgt na 20 jaar nieuwe DLC met Guild Wars Afterlife

Door Rudy Wijnberg
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Guild Wars krijgt na bijna twintig jaar tijd een nieuwe DLC. ArenaNet en NCsoft hebben namelijk Guild Wars Afterlife aangekondigd, een uitbreiding voor de originele Guild Wars. Hiermee lijkt de uitgever voet bij stuk te houden. Eerder werd namelijk geclaimd dat drie verschillende Guild Wars actief werden ondersteund.

De in 2005 verschenen Guild Wars is nog altijd springlevend. De MMO wordt op 13 januari 2027 aangevuld met de Afterlife-uitbreiding. Deze betaalde DLC bevat onder andere een nieuw verhaal waarin we de geschiedenis van Xotecha ontrafelen. Dat doe je natuurlijk niet voor niets. Afterlife bevat namelijk nieuwe beloningen, companions en vijanden. Daarnaast wordt de game voorzien van de 'dynamic dungeon', een continu veranderende dungeon waarin je eindeloos kunt spelen. Deze dungeon brengt ook de 'skill-drafting combat' met zich mee. Deze functie geeft spelers de optie om een eigen skillbar op te bouwen tijdens een run-based variant van de game.

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Guild Wars Afterlife verschijnt op 13 januari 2027 als uitbreiding voor Guild Wars Reforged voor pc, iOS en Android. De uitbreiding kent een adviesprijs van € 29,99, maar is nu tijdelijke te pre-orderen met een korting. Hierdoor kost de uitbreiding op het moment €23,99.

Bron: Arenanet
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2875 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Guild Wars 2006
Guild Wars 2006

Ontwikkelaar

ArenaNet

Uitgever

NCSOFT

Release

28 april 2005

Platforms

PC
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Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
5 uur geleden

Wow , ik wist niet dat deze game nog bestond , had er toen wel van gehoord maar nooit gespeeld .
Leuk om te zien dat die ontwikkelaars nog zo actief oude games ondersteunen en zelf uitbreidingen uitbrengen :)

Dit doet me denken aan No Mans Sky van Hello Games , die ontwikkelaar blijft ook maar doorgaan met updates en uitbreidingen , netjes hoor :)

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