Guns & Dragons combineert co-op, roguelike gameplay en loot
Bouwen, schieten, sterven en herstarten, dat lijkt de gameplayloop van het zojuist aangekondigde Guns & Dragons te zijn. Ga er binnenkort met z'n drieën op uit om gezamenlijk allerlei wildlife aan gort te knallen voor heerlijke loot.
Onderstaande reveal geeft ons een eerste blik op Guns & Dragons, een typische roguelike waarin we in 3-player co-op flink wat loot dienen te verzamelen. Knal erop los, speel diverse power-ups vrij en probeer het einde van de dungeon te halen. Dit is echter wel een roguelike, verwacht dus de nodige progressie naarmate je meerdere runs speelt. Die progressie lijkt hoofdzakelijk voort te komen uit een skill tree, waardoor we steeds verder en verder kunnen komen in de diverse levels. Tevens zien we in de trailer een soort bouwsysteem voorbij komen dat wel erg doet denken aan dat van Fortnite. Daarbij krijgt ook Overwatch nog een kleine shout-out middels de animatie die rechtstreeks van Reaper uit Overwatch.
Guns & Dragons kent helaas nog geen releasedatum, maar inmiddels is de inschrijving voor de Guns & Dragons Playtest geopend. De game staat gepland voor een release op pc.
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