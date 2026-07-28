Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Guns & Dragons combineert co-op, roguelike gameplay en loot

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Bouwen, schieten, sterven en herstarten, dat lijkt de gameplayloop van het zojuist aangekondigde Guns & Dragons te zijn. Ga er binnenkort met z'n drieën op uit om gezamenlijk allerlei wildlife aan gort te knallen voor heerlijke loot.

Onderstaande reveal geeft ons een eerste blik op Guns & Dragons, een typische roguelike waarin we in 3-player co-op flink wat loot dienen te verzamelen. Knal erop los, speel diverse power-ups vrij en probeer het einde van de dungeon te halen. Dit is echter wel een roguelike, verwacht dus de nodige progressie naarmate je meerdere runs speelt. Die progressie lijkt hoofdzakelijk voort te komen uit een skill tree, waardoor we steeds verder en verder kunnen komen in de diverse levels. Tevens zien we in de trailer een soort bouwsysteem voorbij komen dat wel erg doet denken aan dat van Fortnite. Daarbij krijgt ook Overwatch nog een kleine shout-out middels de animatie die rechtstreeks van Reaper uit Overwatch.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Guns & Dragons kent helaas nog geen releasedatum, maar inmiddels is de inschrijving voor de Guns & Dragons Playtest geopend. De game staat gepland voor een release op pc.

Bron: Abutton Inc.
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2190 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Guns & Dragons
Guns & Dragons

Ontwikkelaar

Abutton Inc.

Uitgever

-

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord