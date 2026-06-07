Hack '95 aangekondigd tijdens PC Gaming Show 2026

PC Gaming Show 2026 bevat wellicht niet de meest geanticipeerde games, maar dat is ook absoluut niet nodig. De show zit namelijk barstensvol creativiteit. Dat zien we maar weer met Hack '95, een kaartspel vol complottheorieën dat zich afspeelt in de jaren 90.

GIF's, pop-ups, chatrooms; Hack '95 heeft het allemaal in huis. In de game werken we op Navigate '95, een revolutionair besturingssysteem vol handige applicaties. Handige jongens kunnen er echter veel meer mee. Het OS is namelijk het walhalla voor hackers zoals jij. De backlash is echter groot, want de makers van Navigate '95 nemen het heft in eigen handen om hackers een halt toe te roepen.

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Hack '95 kent nog geen releasedatum, maar is inmiddels speelbaar via de Hack '95-demo op Steam.