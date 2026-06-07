Hack '95 aangekondigd tijdens PC Gaming Show 2026
PC Gaming Show 2026 bevat wellicht niet de meest geanticipeerde games, maar dat is ook absoluut niet nodig. De show zit namelijk barstensvol creativiteit. Dat zien we maar weer met Hack '95, een kaartspel vol complottheorieën dat zich afspeelt in de jaren 90.
GIF's, pop-ups, chatrooms; Hack '95 heeft het allemaal in huis. In de game werken we op Navigate '95, een revolutionair besturingssysteem vol handige applicaties. Handige jongens kunnen er echter veel meer mee. Het OS is namelijk het walhalla voor hackers zoals jij. De backlash is echter groot, want de makers van Navigate '95 nemen het heft in eigen handen om hackers een halt toe te roepen.
Hack '95 kent nog geen releasedatum, maar is inmiddels speelbaar via de Hack '95-demo op Steam.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dit is al de 2e game die ijdele week zie die een jaren 90 Windows omgeving simuleert en daarin een game bevat. Uniek. En vraag me bijna af of die 2 niet bij elkaar hebben gekeken.
Hoe dan ook net als die andere krijg ik hier wel echt jaren 90 vibes van.