He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction kent releasedatum
Heeya, for Grayskull! He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction heeft een releasedatum te pakken. Deze informatie werd vrijgegeven via een bombastische gameplaytrailer.
He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction is niet alleen een nachtmerrie voor SEO-geoptimaliseerde titels; het is ook de nieuwste brawler-game van ontwikkelaar Bitmap Bureau (Terminater 2D: NO FATE, Final Vendetta). In samenwerking met Clear River Games en Mattel wordt de actiegame naar de pc en consoles gebracht. In He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction speel je als Eternia's grootste helden en maak je een vuist tegen de duistere krachten die de wereld willen overnemen. Mocht je houden van de flistende beat-em-ups die graag afkijken bij de retrogames van vanouds, dan kan He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction zomaar bij je in de smaak vallen. Check hier de nieuwe beelden:
He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction is beschikbaar vanaf 4 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.
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Om nostalgische redenen ga ik deze game zeker spelen. Ik was destijds in mijn kinderjaren enorme fan van Masters of the universe. De laatste film vond ik ook een mooie nostalgische trip.
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