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He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction kent releasedatum

Door Bram Noteboom
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Heeya, for Grayskull! He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction heeft een releasedatum te pakken. Deze informatie werd vrijgegeven via een bombastische gameplaytrailer.

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction is niet alleen een nachtmerrie voor SEO-geoptimaliseerde titels; het is ook de nieuwste brawler-game van ontwikkelaar Bitmap Bureau (Terminater 2D: NO FATE, Final Vendetta). In samenwerking met Clear River Games en Mattel wordt de actiegame naar de pc en consoles gebracht. In He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction speel je als Eternia's grootste helden en maak je een vuist tegen de duistere krachten die de wereld willen overnemen. Mocht je houden van de flistende beat-em-ups die graag afkijken bij de retrogames van vanouds, dan kan He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction zomaar bij je in de smaak vallen. Check hier de nieuwe beelden:

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He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction is beschikbaar vanaf 4 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Bitmap Bureau / Clear River Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5659 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction
He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

Ontwikkelaar

Bitmap Bureau

Uitgever

Clear River Games

Release

4 februari 2027

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
8 minuten geleden

Om nostalgische redenen ga ik deze game zeker spelen. Ik was destijds in mijn kinderjaren enorme fan van Masters of the universe. De laatste film vond ik ook een mooie nostalgische trip.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
58 minuten geleden

Game ziet er leuk uit en genre spreekt me altijd wel aan. Alleen die muziek wat hieronder ook al wordt aangegeven 🥲

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ik mag toch hopen dat ze wel de muziek van de show gebruiken? Wat er nu onder de trailer staat past absoluut niet.

0
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