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Heave Ho 2 schommelt in juli 2026 naar pc en Nintendo Switch

Door Bram Noteboom

De doldwaze partygame Heave Ho 2 grijpt zich vast aan een releasedatum. Devolver Digital en Le Cartel Studio brengen de titel in juli 2026 uit.

Het nieuws komt gepaard met een korte trailer. In ruim dertig seconden krijgen spelers de kern van de gameplay te zien. In Heave Ho 2 kun je met maximaal vier spelers tegelijkertijd jezelf in een level vastklampen aan de meest bizarre voorwerpen en (natuurlijk) elkaar. Het doel is simpel: bereik je bestemming. Hoe je daar komt, dat mag je zelf uitvogelen. Mocht dit nou klinken als een interessante gameplayloop, dan heb ik goed nieuws voor je. De demo valt nu te downloaden via Steam. Ga je liever met de 1.0-versie aan de haal? Ook dan is er positief nieuws te bespeuren, want Heave Ho 2 laat niet lang meer op zich wachten.

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Heave Ho 2 is beschikbaar vanaf 16 juli 2026 voor de pc en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Devolver Digital
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Heave Ho 2
Heave Ho 2

Ontwikkelaar

Le Cartel Studio

Uitgever

Devolver Digital

Release

16 juli 2026

Platforms

PC
NSW
NS2
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