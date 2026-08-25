Het grote Gameliner gamescom 2026 liveblog

Het is de hoogste tijd om weer eens af te reizen naar Keulen, want de grootste gamebeurs van Europa opent weer haar deuren. Wij van Gameliner zijn er natuurlijk bij, maar aangezien niet iedereen in de Messe aan het vertoeven is, houden wij je maar wat graag middels dit liveblog op de hoogte van alles wat er te beleven valt op de beursvloer. Natuurlijk doen we dit niet alleen met schrijfsels, maar ook met de nodige kiekjes die we in Duitsland maken. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan deze pagina. De pagina refresht zichzelf, dus je hoeft niet op die F5-knop te rammen tot je arm er lam van wordt. Here we go!

Gameliner