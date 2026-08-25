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gamescom 2026

Het grote Gameliner gamescom 2026 liveblog

Door Patrick Lamers +4 Patrick Lamers Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur Rudy Wijnberg Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media Claudia Tjia Claudia Tjia Eindredacteur Patrick Meurs Patrick Meurs Redacteur Bram Noteboom Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager Totaal 5 auteurs
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Het is de hoogste tijd om weer eens af te reizen naar Keulen, want de grootste gamebeurs van Europa opent weer haar deuren. Wij van Gameliner zijn er natuurlijk bij, maar aangezien niet iedereen in de Messe aan het vertoeven is, houden wij je maar wat graag middels dit liveblog op de hoogte van alles wat er te beleven valt op de beursvloer. Natuurlijk doen we dit niet alleen met schrijfsels, maar ook met de nodige kiekjes die we in Duitsland maken. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan deze pagina. De pagina refresht zichzelf, dus je hoeft niet op die F5-knop te rammen tot je arm er lam van wordt. Here we go!

Gameliner gamescom 2026 liveblogGameliner

Laatste updates

Liveblog

Er zijn nog geen liveblog-updates geplaatst.

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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
28 minuten geleden

Whoop whoop!

0
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl3 XP Farmer
46 minuten geleden

Veel plezier 👍🏻, ben benieuwd naar de opening vanavond 🥳

0
Avatar Gonads
Gonads
lvl7 Checkpoint Jeugd
58 minuten geleden

Succes en veel plezier daar!

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Zinn annnn!

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Super!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Veel plezier Gameliner crew!

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

We wachten met spanning af!
Veel plezier heren en dame!

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Wij zijn live! Veel plezier deze dagen!

4
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