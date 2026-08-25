Werk samen in de nieuwe co-opgame Age Twisters

Samenwerking staat centraal in de nieuwe game van Piccolo Studio en KRAFTON. Leeftijd speelt daarbij geen rol, want in Age Twisters moeten een opa en kleindochter het samen zien te rooien.

Piccolo Studio en KRAFTON hebben de handen ineengeslagen voor een game waarbij jij ook moet samenwerken met iemand anders. In Age Twisters speel je als een opa en zijn kleindochter en kun je door elkaar te helpen verder komen in de game. Je kunt hierbij ook je leeftijd aanpassen en zo nu en dan veranderen in bijvoorbeeld een cactus of minikoelkast. Voor Age Twisters heb je overigens slechts één keer de game nodig. Middels de Friend Pass kun je een vriend of vriendin uitnodigen om het verhaal samen te ervaren.

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Age Twisters komt in 2027 naar PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.