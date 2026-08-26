Datum gamescom 2027 is bekend

De kogel is door de kerk. De grootste gamebeurs van Europa keert volgend jaar weer terug en de datums zijn bekend.

Keulen staat ieder jaar weer in het teken van gamescom en dat is volgend jaar dus niet anders. De datum van het evenement voor volgend jaar is namelijk al bekendgemaakt. Traditiegetrouw is het eind augustus weer de hoogste tijd en die trend wordt in 2027 rustig voortgezet. Van 23 t/m 29 augustus 2027 trekt de game-industrie weer richting Keulen voor gamescom.

Gameliner

Volgend jaar is ook Gameliner natuurlijk weer van de partij, maar eerst nog de 2026 editie afronden.