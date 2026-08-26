Datum gamescom 2027 is bekend
De kogel is door de kerk. De grootste gamebeurs van Europa keert volgend jaar weer terug en de datums zijn bekend.
Keulen staat ieder jaar weer in het teken van gamescom en dat is volgend jaar dus niet anders. De datum van het evenement voor volgend jaar is namelijk al bekendgemaakt. Traditiegetrouw is het eind augustus weer de hoogste tijd en die trend wordt in 2027 rustig voortgezet. Van 23 t/m 29 augustus 2027 trekt de game-industrie weer richting Keulen voor gamescom.
Gameliner
Volgend jaar is ook Gameliner natuurlijk weer van de partij, maar eerst nog de 2026 editie afronden.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Eigenlijk voor mij de moeite niet meer om te kijken. Zie wel een verslag hier of waar dan ook. 95% van de games trekken mij niet of niet meer.
Hopelijk dat Geoff dan inziet dat zijn eigen live show geen zin heeft. Al is hij zo geil van zichzelf dat hij zich zelf weer voor schut gaat zetten