Hideki Kamiya wil Scalebound nog altijd nieuw leven inblazen
In 2014 kondigden PlatinumGames en Xbox Scalebound aan, een Xbox One-exclusive waarin een rad-dude werd bijgestaan door een gigantische draak. Hoewel de game met veel enthousiasme werd ontvangen, besloot Xbox in 2017 de stekker uit de ontwikkeling te trekken. Gamedirector Hideki Kamiya is echter nog altijd voornemens het geannuleerde Scalebound nieuw leven in te blazen.
In een uitgebreid interview met VGC wordt medeoprichter van PlatinumGames en oprichter van het onafhankelijke Clovers, Hideki Kamiya, gevraagd of er al contact is met Xbox-CEO Asha Sharma over een tweede kans voor Scalebound. Helaas moet Kamiya bekennen dat dat niet het geval is, maar dat hij maar al te graag de professionele banden aanhaalt. Clovers werkt momenteel aan Okami 2 en doet dat met twee oud-ontwikkelaars van PlatinumGames. Daarnaast is de band met PlatinumGames goed en is er uitstekend contact onderling. Mocht Xbox voornemens zijn Scalebound opnieuw op te starten, dan is dit het uitgelezen moment.
“Of course, it's very unfortunate that the project was unable to see the light of day ultimately, and that is something that even now I still very strongly desire to be able to see through if it's all possible, and I'm being 100% serious when I say that,” vertelt Kamiya in het interview. De Clovers-oprichter vervolgt: “I strongly believe that if you want something strongly enough, you eventually find a way to make it happen. That's the case with Okami right now, where even after all these years, the opportunity once again presented itself, and I hope that will be the case with Scalebound in the future as well.”
Dat Kamiya er zin in heeft, moge duidelijk zijn. Het is echter de vraag of Xbox dat ook heeft. Het rommelt immers aardig bij de groene reus, maar nu het wederopbouwtraject is gestart, zou dat zomaar eens ruimte kunnen geven voor dit soort projecten. Zie jij een opleving van Scalebound zitten? Laat het weten in de reacties!
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