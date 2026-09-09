Iconische Kaiju schittert in Godzilla Minus Zero-trailer
Godzilla Minus Zero is vanaf 6 november te aanschouwen in de bioscoop. De film met de iconische kaiju is een mijlpaal voor de Japanse filmcultuur. Dit is namelijk de eerste Japanse productie die voor IMAX is geschoten.
Net wanneer de mensheid kan beginnen met de wederopbouw na de gebeurtenissen in Godzilla Minus One, lijkt Godzilla terug te keren in Godzilla Minus Zero. Het lijkt er echter niet op dat Godzilla alleen is, want echte kenners herkennen het iconische geluid van een andere kaiju direct. Godzilla Minus Zero is opgenomen met IMAX in gedachten. Dat is goed zichtbaar in onderstaande trailer, waarin we de beeldratio langzaam zien veranderen naar het IMAX-formaat. Opvallend, want geen andere Japanse productie heeft zich eerder aan het IMAX-formaat gewaagd.
Godzilla Minus Zero is vanaf 6 november 2026 te zien in de bioscoop.
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Hopelijk net zo goed, of eigenlijk beter, dan deel 1. Sinds jaren ook eens een goede Godzilla film, lekker aan Japan overlaten ipv Amerika.
Als Gojira fan ben ik zo ongelooflijk hyped.
Is ook echt een geweldige era om een fan te zijn. Toho Godzilla is perfect. Monsterverse Godzilla is geweldig (en toho is ook dik tevreden over het Monsterverse) en 98 is nooit gebeurd..