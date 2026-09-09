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gamescom 2026

Iconische Kaiju schittert in Godzilla Minus Zero-trailer

Door Rudy Wijnberg
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Godzilla Minus Zero is vanaf 6 november te aanschouwen in de bioscoop. De film met de iconische kaiju is een mijlpaal voor de Japanse filmcultuur. Dit is namelijk de eerste Japanse productie die voor IMAX is geschoten.

Net wanneer de mensheid kan beginnen met de wederopbouw na de gebeurtenissen in Godzilla Minus One, lijkt Godzilla terug te keren in Godzilla Minus Zero. Het lijkt er echter niet op dat Godzilla alleen is, want echte kenners herkennen het iconische geluid van een andere kaiju direct. Godzilla Minus Zero is opgenomen met IMAX in gedachten. Dat is goed zichtbaar in onderstaande trailer, waarin we de beeldratio langzaam zien veranderen naar het IMAX-formaat. Opvallend, want geen andere Japanse productie heeft zich eerder aan het IMAX-formaat gewaagd.

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Godzilla Minus Zero is vanaf 6 november 2026 te zien in de bioscoop.

Bron: TOHO
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2557 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Hopelijk net zo goed, of eigenlijk beter, dan deel 1. Sinds jaren ook eens een goede Godzilla film, lekker aan Japan overlaten ipv Amerika.

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Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Als Gojira fan ben ik zo ongelooflijk hyped.

Is ook echt een geweldige era om een fan te zijn. Toho Godzilla is perfect. Monsterverse Godzilla is geweldig (en toho is ook dik tevreden over het Monsterverse) en 98 is nooit gebeurd..

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