Indiedevs blijven winnen; Meccha Chameleon is in vier dagen tijd ruim 1 miljoen keer verkocht. De game waarin we verstoppertje spelen door ons ergens tegenaan te plakken en onszelf over te verven, blijkt een groot succes onder multiplayergamers.

Je hebt de game vast al eens voorbij zien komen op diverse socials, maar nu weet je ook waarom. Meccha Chameleon lijkt bijzonder goed in de smaak te vallen. In de game spelen we als een blanco poppetje dat we in een relatief overzichtelijke ruimte dienen te verstoppen. Geen eenvoudige opgave, want we moeten het poppetje beschilderen om zo naadloos op te gaan in de omgeving.

Via een bijzonder korte blogpost maakt ontwikkelaar Lemorion_1224bekend dat de game in vier dagen tijd maar liefst 1 miljoen keer is verkocht. Niet dankzij een enorm marketingbudget, maar door de steun van diverse streamers en contentcreators. Zo prijkt de game prominent in menig stream, waarna kijkers natuurlijk zelf ook een potje willen meespelen.

Of de teller lang op "slechts" 1 miljoen blijft staan, moet nog blijken. De verwachting is namelijk dat er de komende periode nog flink wat spelers zullen aanhaken. Meccha Chameleon is nu verkrijgbaar voor pc en kent een adviesprijs van 6,15 euro. De game is momenteel bovendien met 20% korting verkrijgbaar, dus wie wat wil besparen, doet er goed aan nu toe te slaan.