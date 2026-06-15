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In 4 dagen tijd spelen 1 miljoen spelers verstoppertje in Meccha Chameleon

Door Rudy Wijnberg

Indiedevs blijven winnen; Meccha Chameleon is in vier dagen tijd ruim 1 miljoen keer verkocht. De game waarin we verstoppertje spelen door ons ergens tegenaan te plakken en onszelf over te verven, blijkt een groot succes onder multiplayergamers.

Je hebt de game vast al eens voorbij zien komen op diverse socials, maar nu weet je ook waarom. Meccha Chameleon lijkt bijzonder goed in de smaak te vallen. In de game spelen we als een blanco poppetje dat we in een relatief overzichtelijke ruimte dienen te verstoppen. Geen eenvoudige opgave, want we moeten het poppetje beschilderen om zo naadloos op te gaan in de omgeving.

Meccha Chameleon 1 miljoen

Via een bijzonder korte blogpost maakt ontwikkelaar Lemorion_1224bekend dat de game in vier dagen tijd maar liefst 1 miljoen keer is verkocht. Niet dankzij een enorm marketingbudget, maar door de steun van diverse streamers en contentcreators. Zo prijkt de game prominent in menig stream, waarna kijkers natuurlijk zelf ook een potje willen meespelen.

Of de teller lang op "slechts" 1 miljoen blijft staan, moet nog blijken. De verwachting is namelijk dat er de komende periode nog flink wat spelers zullen aanhaken. Meccha Chameleon is nu verkrijgbaar voor pc en kent een adviesprijs van 6,15 euro. De game is momenteel bovendien met 20% korting verkrijgbaar, dus wie wat wil besparen, doet er goed aan nu toe te slaan.

Bron: Steam
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Meccha Chameleon
Meccha Chameleon

Ontwikkelaar

lemorion_1224

Uitgever

lemorion_1224

Release

10 juni 2026

Platforms

PC
Mob
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
2 weken geleden om 00:15

Leuke game!

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 14:51

Had er nog nooit van gehoord..

0
Avatar Trotsert
Trotsert
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 14:38

Dit is toch lachen man. Creativiteit ten top!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 12:49

Ohh ja, ik zag deze game inderdaad voorbij komen. Lache maar ik zie t mezelf niet doen, niet zo goed in tekenen enzo haha, ben zo af. :o

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 11:44

Ga hem morgen met een stel vrienden testen. Ziet er wel grappig uit :)

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