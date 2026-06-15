In 4 dagen tijd spelen 1 miljoen spelers verstoppertje in Meccha Chameleon
Indiedevs blijven winnen; Meccha Chameleon is in vier dagen tijd ruim 1 miljoen keer verkocht. De game waarin we verstoppertje spelen door ons ergens tegenaan te plakken en onszelf over te verven, blijkt een groot succes onder multiplayergamers.
Je hebt de game vast al eens voorbij zien komen op diverse socials, maar nu weet je ook waarom. Meccha Chameleon lijkt bijzonder goed in de smaak te vallen. In de game spelen we als een blanco poppetje dat we in een relatief overzichtelijke ruimte dienen te verstoppen. Geen eenvoudige opgave, want we moeten het poppetje beschilderen om zo naadloos op te gaan in de omgeving.
Via een bijzonder korte blogpost maakt ontwikkelaar Lemorion_1224bekend dat de game in vier dagen tijd maar liefst 1 miljoen keer is verkocht. Niet dankzij een enorm marketingbudget, maar door de steun van diverse streamers en contentcreators. Zo prijkt de game prominent in menig stream, waarna kijkers natuurlijk zelf ook een potje willen meespelen.
Of de teller lang op "slechts" 1 miljoen blijft staan, moet nog blijken. De verwachting is namelijk dat er de komende periode nog flink wat spelers zullen aanhaken. Meccha Chameleon is nu verkrijgbaar voor pc en kent een adviesprijs van 6,15 euro. De game is momenteel bovendien met 20% korting verkrijgbaar, dus wie wat wil besparen, doet er goed aan nu toe te slaan.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Leuke game!
Had er nog nooit van gehoord..
Dit is toch lachen man. Creativiteit ten top!
Ohh ja, ik zag deze game inderdaad voorbij komen. Lache maar ik zie t mezelf niet doen, niet zo goed in tekenen enzo haha, ben zo af. :o
Ga hem morgen met een stel vrienden testen. Ziet er wel grappig uit :)