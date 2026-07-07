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Meccha Chameleon gigantisch succes; 15 miljoen keer verkocht

Door Rudy Wijnberg

Iedereen met een socialmedia-account heeft de game hoogstwaarschijnlijk al eens voorbij zien komen. Meccha Chameleon is een gigantische hit en weet platformen zoals Twitch, YouTube en andere socialmedia-kanalen te domineren. Niet zonder resultaat, want de game is inmiddels 15 miljoen keer verkocht.

In nog geen maand tijd heeft Meccha Chameleon maar liefst 15 miljoen exemplaren weten te verkopen. De game, waarin we een nieuwe vorm van verstoppertje spelen, is uitgegroeid tot een grote hit onder streamers. In Meccha Chameleon verstoppen spelers een klein mannetje. Niet op geheime plekjes, maar gewoon in de spelwereld zelf. Dat doen we door het poppetje zo te schilderen dat het naadloos opgaat in de achtergrond.

Meccha Chameleon 15 miljoen verkopen

Dat de game 15 miljoen keer is verkocht, is opmerkelijk. Meccha Chameleon is namelijk in slechts twee maanden tijd ontwikkeld door twee developers, zonder ook maar een cent aan marketingbudget uit te geven. Of deze mijlpaal de piek is van het succes, moet natuurlijk nog blijken, maar vooralsnog verwachten wij een flink aantal nieuwe mijlpalen in de toekomst.

Heb jij Meccha Chameleon al gespeeld? Laat het weten in de reacties! Meccha Chameleon is sinds 10 juni 2026 verkrijgbaar voor pc en kent een adviesprijs van €6,15.

Bron: Meccha Chameleon
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2119 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Meccha Chameleon
Meccha Chameleon

Ontwikkelaar

lemorion_1224

Uitgever

lemorion_1224

Release

10 juni 2026

Platforms

PC
Mob
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Reacties
Avatar Eriktm25
Eriktm25
lvl5 Thread Hunter
23 minuten geleden

Paar streams gezien, ziet er leuk uit, hopelijk maken ze nog even gauw een ps5/xbox versie

0
Avatar Sabor
Sabor
lvl7 Checkpoint Jeugd
23 minuten geleden

Nog niet gespeeld. Ben bang dat dit ook leuk blijft voor een (paar) uur en daarna vrij repetitief wordt.
Maar misschien heb ik het mis.

0
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