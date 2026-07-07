Meccha Chameleon gigantisch succes; 15 miljoen keer verkocht

Iedereen met een socialmedia-account heeft de game hoogstwaarschijnlijk al eens voorbij zien komen. Meccha Chameleon is een gigantische hit en weet platformen zoals Twitch, YouTube en andere socialmedia-kanalen te domineren. Niet zonder resultaat, want de game is inmiddels 15 miljoen keer verkocht.

In nog geen maand tijd heeft Meccha Chameleon maar liefst 15 miljoen exemplaren weten te verkopen. De game, waarin we een nieuwe vorm van verstoppertje spelen, is uitgegroeid tot een grote hit onder streamers. In Meccha Chameleon verstoppen spelers een klein mannetje. Niet op geheime plekjes, maar gewoon in de spelwereld zelf. Dat doen we door het poppetje zo te schilderen dat het naadloos opgaat in de achtergrond.

Dat de game 15 miljoen keer is verkocht, is opmerkelijk. Meccha Chameleon is namelijk in slechts twee maanden tijd ontwikkeld door twee developers, zonder ook maar een cent aan marketingbudget uit te geven. Of deze mijlpaal de piek is van het succes, moet natuurlijk nog blijken, maar vooralsnog verwachten wij een flink aantal nieuwe mijlpalen in de toekomst.

Heb jij Meccha Chameleon al gespeeld? Laat het weten in de reacties! Meccha Chameleon is sinds 10 juni 2026 verkrijgbaar voor pc en kent een adviesprijs van €6,15.