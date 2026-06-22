Meccha Chameleon bereikt nieuwe mijlpaal: zeven miljoen spelers
De digitale 'verstoppertje' sensatie Meccha Chameleon heeft alweer een nieuwe mijlpaal bereikt. De game is maar liefst zeven miljoen keer verkocht.
Elk jaar zien we wel enkele indiegames die dankzij diens laagdrempelige gameplay en uitstraling juist daardoor de massa's weten aan te spreken. Meccha Chameleon van ontwikkelaar lemorion_1224 is de volgende hit en ze hebben een indrukwekkende mijlpaal weten aan te tikken. De partygame is namelijk meer dan zeven miljoen keer over de digitale toonbanken gevlogen en staat dan ook stijf bovenaan in de Steam-charts. Als bedankje geeft lemorion_1224 aan dat er een nieuwe map onderweg is die geïnspireerd is door Japan. De nieuwe content arriveert vandaag of morgen.
Mocht je nog niet bekend zijn met Meccha Chameleon; het concept is simpel. Het gaat om een hide-and-seek game, waarin je jouw sneeuwwitte lichaam beschildert om je aan de omgeving aan te passen. Het is de bedoeling dat je de omgeving imiteert, zodat je niet gevonden wordt door de Seekers. Dus een oog voor detail, de juiste houding en artistieke vaardigheden zijn de sleutels om heelhuids de game te doorlopen.
Meccha Chameleon is nu beschikbaar voor de pc en mobiele apparaten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Het is erg leuk!
Er zijn een hoop streamers die dit spelen. Met de juiste groep mensen is dit heel erg lachen voor een paar avonden
Mooie spelersaantallen. Ik had alleen nog nooit van deze game gehoord.
De wereld die volledig buiten mij om speelt. Altijd interessant zoiets
Is dit wat ze friendslop noemen?
In het weekend gespeeld met vrienden. Zeer van genoten. Lachen en gieren geblazen! En dat voor maar 5 of 6 euro .. knap werk 💪🏻
Bizar! Erg nice