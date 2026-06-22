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Meccha Chameleon bereikt nieuwe mijlpaal: zeven miljoen spelers

Door Bram Noteboom

De digitale 'verstoppertje' sensatie Meccha Chameleon heeft alweer een nieuwe mijlpaal bereikt. De game is maar liefst zeven miljoen keer verkocht.

Elk jaar zien we wel enkele indiegames die dankzij diens laagdrempelige gameplay en uitstraling juist daardoor de massa's weten aan te spreken. Meccha Chameleon van ontwikkelaar lemorion_1224 is de volgende hit en ze hebben een indrukwekkende mijlpaal weten aan te tikken. De partygame is namelijk meer dan zeven miljoen keer over de digitale toonbanken gevlogen en staat dan ook stijf bovenaan in de Steam-charts. Als bedankje geeft lemorion_1224 aan dat er een nieuwe map onderweg is die geïnspireerd is door Japan. De nieuwe content arriveert vandaag of morgen.

Mocht je nog niet bekend zijn met Meccha Chameleon; het concept is simpel. Het gaat om een hide-and-seek game, waarin je jouw sneeuwwitte lichaam beschildert om je aan de omgeving aan te passen. Het is de bedoeling dat je de omgeving imiteert, zodat je niet gevonden wordt door de Seekers. Dus een oog voor detail, de juiste houding en artistieke vaardigheden zijn de sleutels om heelhuids de game te doorlopen.

Meccha Chameleon 7 miljoen

Meccha Chameleon is nu beschikbaar voor de pc en mobiele apparaten.

Bron: lemorion_1224
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Meccha Chameleon
Meccha Chameleon

Ontwikkelaar

lemorion_1224

Uitgever

lemorion_1224

Release

10 juni 2026

Platforms

PC
Mob
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 03:18

Het is erg leuk!

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 17:31

Er zijn een hoop streamers die dit spelen. Met de juiste groep mensen is dit heel erg lachen voor een paar avonden

1
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 16:14

Mooie spelersaantallen. Ik had alleen nog nooit van deze game gehoord.

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 15:44

De wereld die volledig buiten mij om speelt. Altijd interessant zoiets

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 13:05

Is dit wat ze friendslop noemen?

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 11:43

In het weekend gespeeld met vrienden. Zeer van genoten. Lachen en gieren geblazen! En dat voor maar 5 of 6 euro .. knap werk 💪🏻

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 11:40

Bizar! Erg nice

0
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