Meccha Chameleon bereikt nieuwe mijlpaal: zeven miljoen spelers

De digitale 'verstoppertje' sensatie Meccha Chameleon heeft alweer een nieuwe mijlpaal bereikt. De game is maar liefst zeven miljoen keer verkocht.

Elk jaar zien we wel enkele indiegames die dankzij diens laagdrempelige gameplay en uitstraling juist daardoor de massa's weten aan te spreken. Meccha Chameleon van ontwikkelaar lemorion_1224 is de volgende hit en ze hebben een indrukwekkende mijlpaal weten aan te tikken. De partygame is namelijk meer dan zeven miljoen keer over de digitale toonbanken gevlogen en staat dan ook stijf bovenaan in de Steam-charts. Als bedankje geeft lemorion_1224 aan dat er een nieuwe map onderweg is die geïnspireerd is door Japan. De nieuwe content arriveert vandaag of morgen.

Mocht je nog niet bekend zijn met Meccha Chameleon; het concept is simpel. Het gaat om een hide-and-seek game, waarin je jouw sneeuwwitte lichaam beschildert om je aan de omgeving aan te passen. Het is de bedoeling dat je de omgeving imiteert, zodat je niet gevonden wordt door de Seekers. Dus een oog voor detail, de juiste houding en artistieke vaardigheden zijn de sleutels om heelhuids de game te doorlopen.

Meccha Chameleon is nu beschikbaar voor de pc en mobiele apparaten.