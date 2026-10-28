JRPG Threads of Time kent releasewindow én Nintendo Switch-launch

Zet de klok maar stil, want tijdens de Nintendo Indie World Showcase kwam de tijdreizende JRPG Threads of Time langs. Riyo Games en uitgever Balor Games hebben een gloednieuwe trailer in de aanbieding met zowel een releasewindow als nieuws over een kersvers platform.

In de JRPG Threads of Time reis je door de tijd, bouw je een party aan metgezellen op en ontrafel je het complot dat een bedreiging vormt voor het verleden, het heden en de toekomst. Zowel de prehistorie als de Middeleeuwen komen voorbij in de onderstaande trailer, al moet je ook rekening houden met een excursie naar de moderne tijd. De turn-based combat voert de boventoon, al is het vooral de informatie die gepaard komt met het beeldmateriaal die kan rekenen op lof. Threads of Time lanceert namelijk op zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2. Wanneer? Dat is een ironisch begrip gezien de game, maar dat lees je hieronder.

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Threads of Time is beschikbaar in de zomer van 2027 voor de pc, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.