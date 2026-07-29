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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Jumanji: Open World zet sterren opnieuw vast in videogame

Door Rudy Wijnberg
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Het ziet ernaar uit dat Jack Black, The Rock, Kevin Hart en Karen Gillan wederom krap bij kas zitten. Het viertal keert namelijk terug voor een nieuwe Jumanji-film. Dit keer staat gaming centraal, want in Jumanji: Open World blijven onze avonturiers hangen in een demo-modus.

Another year, another Jumanji. Het sterrenensemble keert terug voor nog een rondje Jumanji. In onderstaande trailer zien we Dwayne 'The Rock' Johnson, Kevin Hart, Jack Black en Karen Gillan terugkeren in hun rollen als Dr. Smolder Bravestone (Johnson), Franklin 'Mouse' Finbar (Hart), Professor Shelly Oberon (Black) en Ruby Roundhouse (Gillan). Tevens zien we Danny DeVito voorbijkomen voor wat additionele starpower.

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Het viertal lijkt gevangen te zitten in een soort demo-modus, beschikt over respawns en beweegt zich vooral erg houterig voort. Gelukkig leent de film ook nog een beetje van Freaky Friday, want we zien The Rock op zijn allerbest een vrouw nadoen.

Jumanji: Open World verschijnt deze kerst in de bioscoop.

Bron: Sony Pictures
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2193 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
28 minuten geleden bewerkt

De beste vertolking blijft toch de versie met Robin Williams vind ik persoonlijk. Ben als kind opgegroeid met deze film en bekijk 'm bijna elk jaar. Dit soort avonturenfilms maken ze niet meer op dezelfde manier als toen. Ook was er in mijn kindertijd een getekende serie van en daar heb ik ook veel naar gekeken. The Goonies, Hook, Jumanji, E.T., ... dat zijn voor mij toch echt de beste classics voor jong en oud die nooit gaan vervelen.

Heb twee delen gezien met Jack Black en The Rock en ze waren zeker ook wel grappig en vermakelijk. Hoe ze er vier delen kunnen uitpersen is mij een raadsel, maar voor elk wat wils!

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Echt hele grappige films. Een vierde is voor mij zeer welkom, al is het alleen al om onze @The Rock weer in een film te zien!
De eerste film (R.i.p. Robin Williams, eeuwig zonde😔) was ook erg vermakelijk. Maar deze laatste twee waren toch wel van een ander kaliber qua humor. Mede dankzij… ja…The Rock🤘

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

The Rock heeft natuurlijk zoveel vrouwen gehad, dat er eentje nadoen een piece of cake is natuurlijk 😎

0
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Ik heb wel zin in deze 4de jumanji film (ook de film van Robin Williams behoort tot dit universum van jumanji.)

0
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