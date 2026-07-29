Jumanji: Open World zet sterren opnieuw vast in videogame

Het ziet ernaar uit dat Jack Black, The Rock, Kevin Hart en Karen Gillan wederom krap bij kas zitten. Het viertal keert namelijk terug voor een nieuwe Jumanji-film. Dit keer staat gaming centraal, want in Jumanji: Open World blijven onze avonturiers hangen in een demo-modus.

Another year, another Jumanji. Het sterrenensemble keert terug voor nog een rondje Jumanji. In onderstaande trailer zien we Dwayne 'The Rock' Johnson, Kevin Hart, Jack Black en Karen Gillan terugkeren in hun rollen als Dr. Smolder Bravestone (Johnson), Franklin 'Mouse' Finbar (Hart), Professor Shelly Oberon (Black) en Ruby Roundhouse (Gillan). Tevens zien we Danny DeVito voorbijkomen voor wat additionele starpower.

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Het viertal lijkt gevangen te zitten in een soort demo-modus, beschikt over respawns en beweegt zich vooral erg houterig voort. Gelukkig leent de film ook nog een beetje van Freaky Friday, want we zien The Rock op zijn allerbest een vrouw nadoen.

Jumanji: Open World verschijnt deze kerst in de bioscoop.