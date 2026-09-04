Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Knabbel nu aan Timberborn Update 1.1

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Timberborn, de strategiegame die wij beloonden met de perfecte score in onze review, heeft een Update 1.1 ontvangen. Check hier de nieuwe, gratis content afkomstig uit de gamekeuken van indie-dev Mechanistry.

Ja, want ondanks dat onze Anita de titel beschouwt als een van de beste citybuilders aller tijden, is er natuurlijk altijd nog ruimte voor verbetering. Update 1.1 staat in het teken van extra uitbreiden en terugblikken op wat je al hebt gebouwd. Zo krijgen spelers toegang tot statistieken van goederen en de populatie, worden er nieuwe waterdichte gebouwen toegevoegd en worden de monumenten uitgebreid met Tier 4-ranks. Verder worden de maps opgepoetst, zijn er factie-specifieke attracties beschikbaar en kunnen de bevers aan de slag met nieuwe werkkleding. Zat je nog te wachten op het goede moment om aan Timberborn te beginnen of zoek je naar een reden om terug te keren? Dan is het nu misschien wel een uitstekend idee de game (opnieuw) een kans te geven.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Timberborn is nu beschikbaar voor de pc. Update 1.1 is ook per direct gratis te downloaden.

Bron: Mechanistry
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5418 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Timberborn
Timberborn

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Mechanistry

Uitgever

Mechanistry

Release

15 september 2021

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord