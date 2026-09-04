Knabbel nu aan Timberborn Update 1.1
Timberborn, de strategiegame die wij beloonden met de perfecte score in onze review, heeft een Update 1.1 ontvangen. Check hier de nieuwe, gratis content afkomstig uit de gamekeuken van indie-dev Mechanistry.
Ja, want ondanks dat onze Anita de titel beschouwt als een van de beste citybuilders aller tijden, is er natuurlijk altijd nog ruimte voor verbetering. Update 1.1 staat in het teken van extra uitbreiden en terugblikken op wat je al hebt gebouwd. Zo krijgen spelers toegang tot statistieken van goederen en de populatie, worden er nieuwe waterdichte gebouwen toegevoegd en worden de monumenten uitgebreid met Tier 4-ranks. Verder worden de maps opgepoetst, zijn er factie-specifieke attracties beschikbaar en kunnen de bevers aan de slag met nieuwe werkkleding. Zat je nog te wachten op het goede moment om aan Timberborn te beginnen of zoek je naar een reden om terug te keren? Dan is het nu misschien wel een uitstekend idee de game (opnieuw) een kans te geven.
Timberborn is nu beschikbaar voor de pc. Update 1.1 is ook per direct gratis te downloaden.
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