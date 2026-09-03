Konami laat je eigen games bouwen in Wai Wai World Craft

Heb jij het idee dat je betere games kunt maken dan PlayStation, Xbox of eigenlijk wie dan ook? Grijp dan spoedig je kans, want Konami werkt aan Wai Wai World Craft, een platform waarin je je eigen games kunt maken, delen en spelen!

Wai Wai World Craft stelt gebruikers op een breed scala aan platforms in staat om compleet eigen games te maken. In de applicatie kun je kiezen uit duizenden bouwblokken waarmee je levels en werelden kunt creëren. Dat niet alleen; Konami stelt zijn eigen IP's beschikbaar om mee aan te knoeien. Zo zien we elementen uit Castlevania en Contra voorbijkomen. Is je game af, dan is het tijd om deze te lanceren, zodat anderen de game kunnen spelen. Of de game ook daadwerkelijk goed is, is niet aan jou om te beoordelen. Gebruikers kunnen namelijk comments en likes achterlaten om zo de populariteit te laten groeien.

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Wanneer Wai Wai World Craft verschijnt, is momenteel nog niet bekend.