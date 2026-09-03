Konami laat je eigen games bouwen in Wai Wai World Craft
Heb jij het idee dat je betere games kunt maken dan PlayStation, Xbox of eigenlijk wie dan ook? Grijp dan spoedig je kans, want Konami werkt aan Wai Wai World Craft, een platform waarin je je eigen games kunt maken, delen en spelen!
Wai Wai World Craft stelt gebruikers op een breed scala aan platforms in staat om compleet eigen games te maken. In de applicatie kun je kiezen uit duizenden bouwblokken waarmee je levels en werelden kunt creëren. Dat niet alleen; Konami stelt zijn eigen IP's beschikbaar om mee aan te knoeien. Zo zien we elementen uit Castlevania en Contra voorbijkomen. Is je game af, dan is het tijd om deze te lanceren, zodat anderen de game kunnen spelen. Of de game ook daadwerkelijk goed is, is niet aan jou om te beoordelen. Gebruikers kunnen namelijk comments en likes achterlaten om zo de populariteit te laten groeien.
Wanneer Wai Wai World Craft verschijnt, is momenteel nog niet bekend.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Wordt de Monster Wrangler in Dragon Quest Monsters: The Withered World
Zorg voor een uitstekende connectie met monsters en kroon jezelf tot Monster Wrangler in DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World.0 reacties
-
Trailer
The Eminence in Shadow: Phantom Echoes krijgt consolegame
The Eminence in Shadow: Phantom Echoes franchise wordt volgend jaar verder uitgebreid met de komst van de game Phantom Echoes.0 reacties
-
Trailer
Where the Seeds Fall ontkiemt tijdens State of Play
Ontwikkelaar CygamesEdge heeft een eerste zaadje geplant met Where the Seeds Fall. Een nieuwe action-adventure game dat zich afspeelt in boomtoppen.0 reacties
-
Trailer
WPCA: World Phasebound Control Authority onthuld tijdens State of Play
5minlab Corp. hun nieuwste project WPCA: World Phasebound Control Authority aangekondigd tijdens de State of Play presentatie.0 reacties