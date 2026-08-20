Leak: The Duskbloods-gameplay vlak voor Network Test gelekt
Wil je nog even niet gespoild worden met gameplaybeelden van The Duskbloods? Vermijd dan even social media. Een gameplayclip van The Duskbloods heeft namelijk zijn weg naar het internet gevonden.
Het is een week vol gaten om te dichten. Naast de gelekte GTA 6-gameplay is ook FromSoftware's The Duskbloods het haasje. De gameplay lijkt per ongeluk te zijn gelekt door 4gamer.net via mediaplatform Bilibili. Hoewel de beelden snel offline zijn gehaald, is dat natuurlijk te laat geweest. Menig kanaal heeft de beelden gedownload en voor eigen gewin opnieuw gepost.
De volgende informatie plaatsen we in onze spoilertag om zo eventuele ongewenste spoilers te voorkomen. Wil je dus helemaal blanco de The Duskbloods Network Test ingaan, dan moet je onderstaande informatie even vermijden.
In de gedeelde beelden zien we de eerste razendsnelle actie van The Duskbloods. Spelers zijn in staat om te dashen, waardoor het tempo van de game bijzonder hoog lijkt te liggen. Daarnaast speelt een groot deel van de combat zich in de lucht af. De speler is namelijk in staat om double jumps uit te voeren en flink wat aanvallen in de lucht uit te voeren.
Het zijn echter niet enkel mensen waar we tegen vechten. Je bent namelijk in staat om AI-bestuurde bondgenoten op te roepen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om wolven die aan je zijde vechten. Zelf ben je ook in staat om te veranderen in een beest. Zo zien we in de gameplay de speler transformeren in een gigantische velociraptor. Weet je te winnen, dan mag je de gewonnen graal de lucht in gooien op de voorgrond van een prachtige, maanverlichte omgeving.
Zoals gebruikelijk plaatsen wij de gelekte beelden niet in dit bericht. Mocht je ze willen zien, dan zijn deze te vinden op vrijwel alle social media en Reddit. Mocht je toegang hebben gekregen tot de gesloten The Duskbloods Network Test, dan hoef je niet lang te wachten op toegang. De bèta gaat namelijk op 21 augustus om 12:00 Nederlandse tijd live. Bekijk hier het volledige The Duskbloods Network Test-schema voor alle dagen en tijden dat de bèta speelbaar is.
The Duskbloods
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