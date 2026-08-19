Leak: Update Gameplaybeelden en volledige map van GTA 6 zijn gelekt
Bijna een week voor de grote GTA 6 Netflix Extended Look lijkt het erop dat gameplaybeelden en de volledige map van Grand Theft Auto 6 zijn gelekt. Hoewel we niet kunnen bevestigen dat de beelden echt zijn, worden ze op het internet als echt bestempeld.
Gezien de omvang van dit lek posten we de video's en map niet in dit bericht. Dat komt mede door de vele copyrightclaims die momenteel worden uitgedeeld. Dit gooit enkel meer kolen op het vuur, want als Take-Two actief de gelekte GTA6-beelden probeert op te sporen, maakt het dit alleen maar aannemelijker dat de beelden echt zijn.
Update 19-08 22:40: De hackersgroep heeft vandaag meer gameplaybeelden gelekt van GTA 6. In de nieuwe beelden zien we onder ander Jason door de neonverlichte straten van Vice City rijden en op de vuist gaan met wat agenten. Dat is het niet enige, in een andere clip zien we in een clip genaamd 'Junkies' hoe Jason een motor steelt en hoe de hoofdrolspeler in een steekpartij beland. Daarbij krijgen we ook direct het weapon wheel te zien waarin we diverse wapens en health items kunnen selecteren.
Ook Stop Killing Games heeft van zich laten horen omtrent het GTA 6-lek. Het initiatief dat zich inzet voor gamepreservatie keurt de acties van de hackergroep af en adviseert om niet actief te zoeken naar de beelden en absoluut geen geld over te maken naar de groep. Het lek wordt voor eigen gewin aan memecoins, cryptolinks en schimmige QR-codes de wereld in te slingeren. Wat de groep heeft gedaan is illegaal en moet niet de manier zijn waarop er tegengas wordt geboden.
Die woorden van Stop Killing Games staan wij bij Gameliner volledig achter. Investeer geen geld in illegale praktijken en handelswijzen. Dit lek treft niet alleen de grootverdieners in het bestuur, maar ook de ontwikkelaars die jarenlang werken aan een game.
*Einde update
In de gelekte GTA 6-gameplaybeelden zien we onder andere hoofdrolspeler Jason deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Zo zien we hem rijden op de snelweg, een potje basketbal spelen en simpelweg rondlopen. Uiteraard zien we ook een vuistgevecht uitbreken, waarbij Jason een soortgelijke moveset als die van Arthur Morgan uit Red Dead Redemption 2 lijkt te hebben.
Mocht je de beelden zelf willen zien, dan moet je helaas door de vele AI-video's op X en Reddit scrollen. Gebruikers proberen namelijk te kapitaliseren op het Grand Theft Auto 6-lek. Heb jij de beelden al gezien? Laat ons weten wat je ervan vindt!
Update: De leak is geclaimd door een hackersgroep. Cyberleek lekt de GTA 6-beelden in verband met het verdienmodel.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Wil je de beelden liever bekijken zoals ze bedoeld zijn, dan moet je helaas nog even wachten. Op 27 augustus 2026 gaat om 21:00 Nederlandse tijd namelijk de GTA 6 Extended Look live op Netflix.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Stop digitale pre-orders; hackers claimen lek GTA 6-gameplay
Cyberleek claimt verantwoordelijk te zijn voor het lekken van de GTA 6-gameplaybeelden en map. Verrassing: het gaat om het verdienmodel van games.45 reacties
-
Nieuws
Pre-orders Grand Theft Auto 6 overstijgen alle verwachtingen
Take-Two-CEO Strauss Zelnick noemt de vraag naar GTA 6 pre-orders “ongekend” en “verbazingwekkend”, maar exacte aantallen worden met reden niet gedeeld.70 reacties
-
Nieuws
Take-Two over GTA 6 Netflix-deal: Je snapt het wanneer je het ziet
Take-Two CEO Strauss Zelnick reageert op de exclusieve GTA 6 Extended Look op Netflix. “Dit is een must-see event. Je snapt het wanneer je het ziet.”41 reacties
-
Nieuws
GTA 6-moederbedrijf: Fysieke releases zijn niet langer logisch
Slecht nieuws voor GTA 6! Take-Two-CEO Strauss Zelnick beweert dat fysieke schijven voor grote games steeds minder logisch zijn voor de consument.102 reacties
Iedereen wacht op de beelden.. Ben ik dan zo'n gekkie die helemaal niks gaat kijken en afwacht tot de game uit is en er gewoon zo blind mogelijk in gaan?
Enigste wat ik wil weten is of de game 30fps of 60fps is. Als het 60fps is koop ik het op ps5 pro, zo niet, wordt het afwachten op de pc versie voor mij. Maar ga toch niet al die trailers bekijken en jezelf spoilen? Dit is 1 van die games die je maar 1x per zo lange tijd meemaak, daar wil je gewoon blind in gaan. Tenminste, ik dan :p
Hopelijk krijgt Rockstar ze te pakken en gaan ze een paar jaar de gevangenis in.
Lekker voor ze zero medelijden tering lang geduurd deze HOAX!!!
Kon mijn nieuwsgierigheid niet onderdrukken en net de clipjes gezien. Het ziet er grafisch echt niet normaal mooi uit. Dit is weer een nieuwe standaard. Can't wait!
Ah crap. De rest van de week geen internet voor mij. Wil niet gespoiled worden door de leak
De hype wordt voor mij steeds groter door de lekkende beelden. Vind het er nu al heel goed uitzien laat staan dat het nog niet eens de nieuwste versie is.
Ik ga niet kijken wacht lekker op Netflix volgende week!
Ik moet zeggen dat voor beelden die 3 jaar oud zouden zijn dat het er goed uit ziet.