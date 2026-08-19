Bijna een week voor de grote GTA 6 Netflix Extended Look lijkt het erop dat gameplaybeelden en de volledige map van Grand Theft Auto 6 zijn gelekt. Hoewel we niet kunnen bevestigen dat de beelden echt zijn, worden ze op het internet als echt bestempeld.

Gezien de omvang van dit lek posten we de video's en map niet in dit bericht. Dat komt mede door de vele copyrightclaims die momenteel worden uitgedeeld. Dit gooit enkel meer kolen op het vuur, want als Take-Two actief de gelekte GTA6-beelden probeert op te sporen, maakt het dit alleen maar aannemelijker dat de beelden echt zijn.

Update 19-08 22:40: De hackersgroep heeft vandaag meer gameplaybeelden gelekt van GTA 6. In de nieuwe beelden zien we onder ander Jason door de neonverlichte straten van Vice City rijden en op de vuist gaan met wat agenten. Dat is het niet enige, in een andere clip zien we in een clip genaamd 'Junkies' hoe Jason een motor steelt en hoe de hoofdrolspeler in een steekpartij beland. Daarbij krijgen we ook direct het weapon wheel te zien waarin we diverse wapens en health items kunnen selecteren.

Ook Stop Killing Games heeft van zich laten horen omtrent het GTA 6-lek. Het initiatief dat zich inzet voor gamepreservatie keurt de acties van de hackergroep af en adviseert om niet actief te zoeken naar de beelden en absoluut geen geld over te maken naar de groep. Het lek wordt voor eigen gewin aan memecoins, cryptolinks en schimmige QR-codes de wereld in te slingeren. Wat de groep heeft gedaan is illegaal en moet niet de manier zijn waarop er tegengas wordt geboden.

Die woorden van Stop Killing Games staan wij bij Gameliner volledig achter. Investeer geen geld in illegale praktijken en handelswijzen. Dit lek treft niet alleen de grootverdieners in het bestuur, maar ook de ontwikkelaars die jarenlang werken aan een game.

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*Einde update

In de gelekte GTA 6-gameplaybeelden zien we onder andere hoofdrolspeler Jason deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Zo zien we hem rijden op de snelweg, een potje basketbal spelen en simpelweg rondlopen. Uiteraard zien we ook een vuistgevecht uitbreken, waarbij Jason een soortgelijke moveset als die van Arthur Morgan uit Red Dead Redemption 2 lijkt te hebben.

Mocht je de beelden zelf willen zien, dan moet je helaas door de vele AI-video's op X en Reddit scrollen. Gebruikers proberen namelijk te kapitaliseren op het Grand Theft Auto 6-lek. Heb jij de beelden al gezien? Laat ons weten wat je ervan vindt!

Update: De leak is geclaimd door een hackersgroep. Cyberleek lekt de GTA 6-beelden in verband met het verdienmodel.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Wil je de beelden liever bekijken zoals ze bedoeld zijn, dan moet je helaas nog even wachten. Op 27 augustus 2026 gaat om 21:00 Nederlandse tijd namelijk de GTA 6 Extended Look live op Netflix.